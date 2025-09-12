भारताच्या प्रगतीला घाबरून टॅरिफ लावला जातोय; मोहन भागवत यांनी अमेरिकेला सुनावलं
अमेरिकेनं भारतावर लावलेल्या टॅरिफवरुन मोहन भागवत यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
Published : September 12, 2025 at 4:35 PM IST
नागपूर : अमेरिकेनं भारतावर टॅरिफ लावल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले आहेत. या निर्णयानंतर अमेरिकेवर सर्व बाजूनं टीका होत आहे. यावर आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी प्रतिक्रिया देत अमेरिकेला सुनावलं आहे. मोहन भागवत यांनी शुक्रवारी सांगितले की, "भारत जसजसा प्रगती करत आहे, तसतसा टॅरिफ मुद्दा उपस्थित होतोय."
टॅरिफवर दिली प्रतिक्रिया : अमेरिकेचे नाव न घेता ते म्हणाले, "इतरांना वाटत असेल की भारतानं प्रगती केली तर आपलं काय होईल? त्यामुळंच ते टॅरिफचा मुद्दा काढत आहेत. जगातील लोकांना भीती आहे की, जर भारताचा विकास झाला तर त्यांची जागा कमी होईल, म्हणून ते टॅरिफ लादतात. आम्ही काहीही केलेले नाही, परंतु ज्यांनी टॅरिफ लादले ते त्यांच्याकडून (भारताचे मित्र देश) प्रलोभन मिळवत आहेत, जर ते त्यांच्यासोबत (अमेरिका) राहिले तर भारतावर दबाव येईल."
समस्यांना तोंड द्यावे लागेल : मोहन भागवत म्हणाले की, "जोपर्यंत मानव आणि राष्ट्रे त्यांचे खरे स्वरूप समजून घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत राहील." ब्रह्माकुमारींप्रमाणे आरएसएस देखील आंतरिक चेतना जागृत करण्याचे काम करते." ब्रह्मकुमारी विश्वशांती सरोवराच्या सातव्या स्थापना दिनाच्या सोहळ्यात मोहन भागवत बोलत होते.
भारत महान देश : "जोपर्यंत मानव आणि राष्ट्रे त्यांचे खरे स्वरूप समजून घेत नाहीत तोपर्यंत त्यांना समस्या येत राहतील. जर आपण करुणा दाखवली आणि भीतीवर मात केली तर आपले कोणतेही शत्रू राहणार नाहीत. भारत महान आहे आणि भारतीयांनीही महान होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत," असंही मोहन भागवत म्हणाले.
