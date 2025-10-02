ETV Bharat / state

विजयादशमी 2025 : सरसंघचालक मोहन भागवत, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केली संघ कार्यालयात शस्त्रपूजा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आज विजयादशमी सोहळा नागपूर इथं सुरू आहे. या सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपस्थित आहेत.

सरसंघचालक मोहन भागवत, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 9:21 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 9:39 AM IST

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आज विजयादशमी उत्सवाचा शताब्दी सोहळा आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी सोहळ्याकडं सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. या सोहळ्याला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद प्रमुख अतिथी आहेत. सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संघ कार्यालयात शस्त्रपूजा केली. आज सरसंघचालक मोहन भागवत हे काय बोलतील याकडं देखील लक्ष असेल. ते गेल्या काळात झालेल्या घडामोडींवर भाष्य करताना संघाची आगामी दिशा कशी असेल, यावर संघाच्या विजयदशमी उत्सव सोहळ्यात मार्गदर्शन करतात.

विजयादशमी सोहळ्यात संचलन करताना स्वयंसेवक (ETV Bharat Reporter)

पहलगाम हल्ल्यानंतर आपल्या सैनिकांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी विजयादशमी सोहळा आज नागपुरात सुरू आहे. या सोहळ्याला सरसंघचालक मोहन भागवत हे मार्गदर्शन करत आहेत. यावेळी बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पहलगाम हल्ल्यावर भाष्य केलं. याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, की मागील वर्षी पहलगाम इथं हल्ला झाला. या हल्ल्यात 26 भारतीय नागरिकांची धर्म विचारून हत्या करण्यात आली. या हल्ल्यामुळे देशभर दु:खाची लाट पसरली. मात्र हल्ल्यानंतर आपल्या देशानं पूर्ण तयारीनिशी पहलगाम हल्ल्याचं चोख प्रत्युत्तर दिलं. या हल्ल्यावेळी आपल्या नेतृत्वाची दृढता, आपल्या सैन्याचं कौशल्य आणि समाजाच्या एकतेचं उत्तम चित्र उभं राहिलं. आपण सगळ्यांशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवतो. मात्र आपल्या सुरक्षेबाबत आपल्याला सतर्क राहावं लागेल, हा या हल्ल्यातून आपल्याला चांगला धडा मिळाला आहे, असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी यावेळी सांगितलं.

सरसंघचालक मोहन भागवत, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि मान्यवर (ETV Bharat Reporter)

पहलगाम हल्ल्यानंतर आपले मित्र कोण शत्रू कोण समजलं : "पहलगाम हल्ल्यानंतर जगातल्या इतर देशांनी घेतलेल्या भूमिकेतून आपले मित्र कोण आहेत आणि आपले शत्रू कोण आहेत, हे आपल्याला समजलं. देशांतर्गतही अशांतता पसरवणारे कट्टर लोक, दहशतवादी, नक्षलवाद्यांवर शासनानं कठोर कारवाई केली. कट्टरवाद्यांच्या विचारधारेतला पोकळपणा आणि क्रूरता समाजानं नाकारली. त्यावर अंकुश लावता येईल, मात्र नक्षलग्रस्त भागात न्यायाची स्थापना व्हावी, विकास पोहोचावा, समरसता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी शासकीय योजना तिथं राबवल्या पाहिजेत. सोयी सुवाधा नसल्यामुळेच अशा शक्ती प्रबळ होत असतात," असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

सरसंघचालक मोहन भागवत, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : October 2, 2025 at 9:39 AM IST

