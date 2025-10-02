कोल्हापुरात शाही दसरा थाटात साजरा; मानकऱ्यांनी बंदुकीच्या फैरी झडल्या अन् नागरिकांनी लुटलं सोनं
कोल्हापूरचा शाही दसरा हजारो नागरिकांच्या उपस्थिती दसरा मैदानावर पार पडला. यावेळी नागरिकांना करवीर संस्थानचं वैभव पाहता आलं. शाही दसरा सोहळ्यासाठी विविध मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती.
कोल्हापूर : शाही परंपरा असलेला कोल्हापूरचा दसरा सोहळा ऐतिहासिक दसरा चौकात थाटात साजरा झाला. पारंपरिक वेशभूषेतील राजघराण्यातील सदस्य, शाही लवाजमा, मानाच्या पालख्या, पोलीस आणि करवीर बँड पथकाचे मंजुळ सुर आणि मानकऱ्यांकडून हवेत बंदुकीच्या फैरींच्या उपस्थितीत करवीर संस्थानचं राजघराणं दसरा चौकात दाखल झालं. यावेळी सोनं लुटण्यासाठी सरसावलेला जनसागर आणि प्रसन्न वातावरणात खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्या हस्ते मावळत्या सूर्यास्ताच्या साक्षीनं शमी पूजनाचा कार्यक्रम झाला. यानंतर सीमोउल्लंघन पार पडलं. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या करवीर नगरीत एकमेकांना आपट्याची पानं देऊन ऋणानुबंध घट्ट करण्यात आले. अभुतपूर्व वातावरणात राज्य महोत्सवाचा दर्जा असलेला शाही दसरा संपन्न झाला.
शाही दसरा उत्साहात साजरा : देशात म्हैसूरपाठोपाठ कोल्हापूरचा शाही दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या कोल्हापूरच्या दसऱ्याला यंदा पहिल्यांदाच राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळं मागील दहा ते बारा दिवस विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमासह उपक्रम राबवण्यात आले. गुरूवारी दसऱ्याच्या निमित्तानं शमी पूजनाचा कार्यक्रमही तितक्याच उत्साहात आणि शाही परंपरेत पार पडला. आपला विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी भालदार-चोपदार, घोडेस्वार अशा शाही लव्याजम्यासह आलेली करवीर निवासिनी अंबाबाई, राजघराण्याचं कुलदैवत असलेली तुळजाभवानीची पालखी, गुरु महाराजांची पालखी तसंच ऐतिहासिक मेबॅक कारमधून आलेल्या खासदार शाहू महाराजांचं दसरा चौकात आगमन झालं. बंदुकीच्या फैरी झाडून अंबाबाईला सलामी देण्यात आली. हजारोंच्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडणारा शाही दसरा सोहळा गुरूवारी संपन्न झाला.
म्हैसूरनंतर कोल्हापुरात साजरा होतो शाही दसरा : खासदार शाहू महाराज आणि राजघराण्यातील सदस्यांनी शमी पूजन केल्यावर अपूर्व उत्साहात सोनं लुटण्याचा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी सोनं लुटण्यासाठी लोकांची अक्षरशः झुंबड उडाली होती. विजयादशमीचा म्हणजेच दसर्याचा सोहळा देशभर निरनिराळ्य़ा पद्धतीनं साजरा केला जातो. म्हैसूरप्रमाणेच कोल्हापूरच्या दरबारी थाटाचा दसरा आपण दरवर्षी पाहतो.
ऐतिहासिक मेबॅक कारमधून छत्रपती दसरा चौकात दाखल : दरवर्षीप्रमाणे यंदाचा दसरा महोत्सव शाही पद्धतीनं साजरा झाला. संस्थान काळी शहरातील दसरा चौकात शाही थाटात दसर्याचं सोनं लुटण्याचा हा कार्यक्रम संपन्न व्हायचा. आजही ही परंपरा अव्याहतपणे सुरू असून मावळत्या सूर्याच्या साक्षीनं शाही दसरा छत्रपती घराण्यातील सदस्यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. सायंकाळी सहाच्या सुमारास न्यू पॅलेस इथून शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या मोटारसायकलीच्या ताफ्यासह मेबॅक मोटारीतून खासदार शाहू महाराज, माजी खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती, माजी आमदार युवराज मालोजीराजे, शहाजीराजे, यशराजे, यांचं आगमन दसरा चौकात झालं. यावेळी उपस्थित मान्यवरासह नागरिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचं स्वागत केलं. चौपदारांनी ललकारी देत त्यांना सलामी दिली. यानंतर पोलीस बँडच्या तालावर करवीरसंस्थानचे गीत गाण्यात आलं. सरदार, मानकऱ्यांचे मुजरे घेत, खासदार शाहू महाराजांसह राजघराण्यातील सदस्य स्थानापन्न झाले. यावेळी पांढऱ्या रंगाच्या शामियानात सरदार, मनसबदारासह लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
मान्यवरांची शाही दसरा महोत्सवाला हजेरी : सोहळ्याला जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकिय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अशोक माने, डी. वाय. पाटील ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. संजय डी. पाटील, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांच्यासह सरदार, इनामदार घराण्यातील प्रमुख मानकऱ्यांसह सरकारी अधिकारी आणि नागरिकांनी सोहळ्यासाठी हजेरी लावली.
