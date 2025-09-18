ETV Bharat / state

मराठा आरक्षण अध्यादेशाबाबत गोलमेज परिषद; 'या' केल्या मागण्या

मराठा समाजाला खरंच आरक्षण मिळालं असेल तर आम्ही सांगू त्या सहा युवकांचे जात प्रमाणपत्र प्रमाणित करून देण्याची मागणी गोलमेज परिषदेत करण्यात आली.

मराठा आरक्षण अध्यादेशाबाबत गोलमेज परिषद
मराठा आरक्षण अध्यादेशाबाबत गोलमेज परिषद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 10:10 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - मराठा आरक्षणासाठी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाबाबत चर्चा घडवण्यासाठी मराठा अभ्यासकांची गोलमेज परिषद झाली. मराठा समाजाला खरंच आरक्षण मिळालं असेल तर आम्ही सांगू त्या सहा युवकांचे जात प्रमाणपत्र प्रमाणित करून देण्याची मागणी करण्यात आली. आरक्षणासंदर्भात चर्चेसाठी आयोजित या बैठकीला मनोज जरांगे पाटील अनुपस्थित नव्हते. यावेळी जरांगे पाटील यांनी समाजाचा जगन्नाथाचा रथ ओढावा स्वतः जगन्नाथ होऊ नये अशी टीका अभ्यासकांनी केली.

दिलेले आरक्षण कसे स्पष्ट करावे - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारतर्फे आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र त्यामुळे सर्वच मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे, ज्यांचे सगेसोयरे आढळणार नाहीत किंवा कुणबी असलेले काही पुरावे नसतील त्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थितीत होतो. आम्हाला मराठा म्हणूनच लढा लढावा लागणार असल्याचं डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी सांगितलं. आम्ही सहा मुलांची नावे जाहीर करत आहोत, त्या मुलांना एक महिन्यात नव्या अध्यादेशनुसार प्रमाणपत्र व्हॅलेडिटी करून द्यावे हे सरकारला आव्हान आहे. सरकारने याच संधीचा फायदा घेऊन शासनाने यात आवश्यक ते बदल करावेत. प्रमाणपत्र देऊन ते प्रमाणपत्र वैध होईल असे उपाय करावे अशी मागणी डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली. शिंदे समिती पूर्वी आणि शिंदे समिती नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हावार किती प्रमाणपत्राचं वितरण झालं, याची आकडेवारी जाहीर करावी. राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्याची, गृहमंत्री म्हणून श्री देवेंद्र फडणवीस यांची जबाबदारी आहे अस मराठा अभ्यासकांनी सांगितलं.



हाके यांना जशास तसे उत्तर देऊ - गेल्या काही दिवसांपूर्वी दोन समाजामध्ये तेढ वाढली पाहिजे या पद्धतीने मराठा समाजाच्या भगिनींच्या संबंधाने प्राध्यापक लक्ष्मण हाके वक्तव्य करत आहेत. मराठा ओबीसी मध्ये गेलेला नसताना, मराठा मुलींचे आंतरजातीय विवाह झाले असे ते म्हणत आहेत. समतेचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांनी हा प्रयोग केलेला आहे, जे स्वेच्छने लग्न करतील त्यांनी करावं, मात्र एका समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी बोलू नये, मात्र लक्ष्मण हाके ते करत आहेत. यापुढे लक्ष्मण हाके यांना ज्या भाषेत समजतं त्या भाषेत उत्तर दिलं जाईल असा इशारा यावेळी मराठा आंदोलकांनी दिला.




बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्या -
१) मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला भेट देऊन मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटिअर कसे लागू होते हे स्पष्ट करून दोन सप्टेंबरच्या जीआर नुसार कसे आरक्षण मिळाले ते स्पष्ट करावे.
२) न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेपूर्वी आणि शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर ज्या कुणबी नोंदी मिळाल्या त्याची श्वेतपत्रिका काढावी.
३) मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांना आम्ही सहा मराठा मुलांचे नावं देत आहोत. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत तरीसुद्धा त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ते वैध करून दाखवावे.
३) वैध न झाल्यास मराठा समाजाची जाहीर माफी मागावी आणि पुढील आरक्षणाचा मार्ग काय आहे ते सांगवे.
४) सध्या मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणला ओबीसी सारख्या सर्व सवलती देऊन ते टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.
५) सर्वोच्च न्यायालयातील व उच्च न्यायालयातील याचिकेसाठी अभ्यासाकांची बैठक बोलवावी.
६) मराठा समाज अनेक आयोगांनी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवलेला असल्यामुळे राज्य सरकारने कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी काय उपयोजना करत आहात ते स्पष्ट करावे.
७) सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, राजर्षी शाहू परिपूर्ती योजना. डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता, यामधील मिळणारे अनुदान वाढवावे व वेळेवर द्यावे. लाभार्थींच्या खात्यावर प्रत्येक महिन्याची वेळ निर्धारित करून जमा करावे.
८) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची बैठक तातडीने बोलवावी. मराठ्यांना आरक्षण कसं देणार याची कार्यपद्धती व शासन आदेश निर्गमित करावा.
९) मंत्री छगन भुजबळ यांनी वक्तव्य केल्याप्रमाणे मराठा समाजाला पंचवीस हजार कोटी दिले व ओबीसी समाजाला अडीच हजार कोटी दिले. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ श्वेतपत्रिका काढावी.
१०) तथाकथित प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी जे वक्तव्य केलं आहे त्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवावा. अन्यथा लक्ष्मण हाकेंच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या कायदा व सुव्यवस्थेची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील.

