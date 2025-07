ETV Bharat / state

कोकणात रोरो बोटीनं जाण्याचं स्वप्न भंगणार?, डी. जी. शिपिंगची परवानगी रखडली; प्रवासी सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर - RORO BOAT SERVICE

मुंबई : गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या हजारो चाकरमान्यांसाठी यंदा जलमार्ग हा मोठा दिलासा ठरणार असल्याचं सध्या म्हटलं जात असलं तरी, ही सेवा नेमकी कधी सुरू होणार? यावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. मुंबईहून रत्नागिरी, मालवण, विजयदुर्गपर्यंत रोरो बोटीनं थेट पोहोचण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार असल्याची घोषणा करण्यात आलीय. मात्र, प्रत्यक्षात ही सेवा सुरू होण्याआधीच अडचणीत सापडलीय. अत्याधुनिक बोट मुंबईत दाखल झाल्यानंतरही डी. जी. शिपिंगकडून अंतिम परवानगी रखडल्यामुळं ही सेवा अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलीय.

चाकरमान्यांचं स्वप्न काहीसं धूसर झाल्याचं चित्र : राज्य सरकारच्या सागरी महामंडळ आणि खासगी एमटूएम कंपनी यांच्यात करार झाला आणि त्यानंतर 55 कोटी रुपये खर्च करून ग्रीसहून एक रोरो बोट आयात करण्यात आली. ही बोट डोमेस्टिक क्रूझ टर्मिनल ते मालवण मार्गावर अवघ्या साडेचार तासांत पोहोचवेल, असा दावा सरकारवतीनं करण्यात आला असून, 500 प्रवासी आणि 150 वाहनं सामावण्याची या बोटीची क्षमता आहे. मात्र, या बोटीमुळं कोकणात स्वतःच्या गाडीनं आरामदायी प्रवास करण्याचं चाकरमान्यांचं स्वप्न आता काहीसं धूसर झाल्याचं चित्र आहे.

पूर्ण सुरक्षा यंत्रणा आवश्यक : यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्याकरिता "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी डी. जी. शिपिंगच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी नाव न लिहिण्याच्या अटीवरून त्यांनी सांगितलं की, "ही बोट खोल समुद्रमार्गातून धावणार आहे. त्यामुळं हा मार्ग मर्चंट शिपिंग अॅक्ट 1958 अंतर्गत येतो आणि त्यासाठी किनारी व्यापार परवाना, समुद्री पात्रता प्रमाणपत्र, प्रवासी जहाज सुरक्षा प्रमाणपत्र तसंच SOLAS म्हणजेच The International Convention for the Safety of Life at Sea आणि MARPOL म्हणजेच International Convention for the Prevention of Pollution from Ships नियमांनुसार पूर्ण सुरक्षा यंत्रणा आवश्यक आहे. सध्या बोटीच्या समुद्रयोग्यता तपासण्या, सुरक्षा आराखडे, स्टॅबिलिटी रिपोर्ट्स आणि जेट्टी सुविधा या सर्व गोष्टी प्रक्रियेत आहेत. सर्व चाचण्या आणि दस्तऐवज पूर्ण होईपर्यंत डी.जी. शिपिंग अंतिम परवानगी देणार नाही."

सर्वंकष सुरक्षा पडताळणी : दरम्यान, ज्या मार्गावर ही बोट चालवायची आहे. तो मार्ग खोल समुद्रातून जातो. विशेषतः पावसाळ्यात या भागात मोठ्या लाटा, वादळी वारे, पावसामुळं दृश्यमानता कमी होणं आणि समुद्री वादळांची शक्यता यांसारखे गंभीर धोके असतात. समुद्रातील हवामानाच्या तासाभरात बदलणाऱ्या स्थितीमुळं प्रवाशांचा जीव धोक्यात येऊ नयेत, यासाठी डी. जी. शिपिंगकडून अत्यंत काटेकोर व सर्वंकष सुरक्षा पडताळणी केली जाते. 17 जुलै 1947 मध्ये रामदास बोटीच्या दुर्घटनेनंतर पावसाळ्यात प्रवासी बोटींवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळं नवी रोरो बोट कितीही अत्याधुनिक असली, तरी परवानगीसाठी तांत्रिक आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन अनिवार्य आहे.