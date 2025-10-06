ETV Bharat / state

प्रांजल खेवलकर प्रकरणात रोहिणी खडसे यांची दीड तास चौकशी; माझ्या दोन मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून चर्चा थांबवा, रोहिणी खडसेंची प्रतिक्रिया

प्रांजल खेवलकर प्रकरणात रोहिणी खडसे (Rohini Khadse) यांची आज दीड तास चौकशी करण्यात आली. यावेळी त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मुलांच्या भवितव्याची चिंता व्यक्त केली.

Rohini Khadses
रोहिणी खडसे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 5:46 PM IST

पुणे : पुण्यातील खराडी येथील ड्रग्ज प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांना अटक करण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांची सुटका झाली असून, या प्रकरणी आज पत्नी रोहिणी खडसे यांना पुणे पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले होतं. याबाबत रोहिणी खडसे (Rohini Khadse) म्हणाल्या, "हा न्यायालयीन विषय आहे आणि आमच्या परिवाराचा विषय आहे. माझ्या दोन लहान मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून चर्चा थांबवावी. या विषयामुळं माझ्या मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम होत आहे, त्यामुळं हा विषय थांबवावा ही विनंती."

'हा' संपूर्ण न्यायालयीन विषय आहे : प्रांजल खेवलकर प्रकरणात रोहिणी खडसे यांना पुणे पोलिसांनी नोटीस दिली होती. आज दीड तास चाललेल्या चौकशीदरम्यान त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. रोहिणी खडसे म्हणाल्या, "दोन महिन्यांपूर्वी जी तक्रार नोंदवण्यात आली होती, त्याबाबत पोलिसांशी चर्चा झाली आणि त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मी दिली. हा संपूर्ण न्यायालयीन विषय असल्यामुळं काय चर्चा झाली त्याबाबत मी सांगू शकत नाही. आमच्याकडून जेवढं सहकार्य करता येईल तेवढं सहकार्य करण्यात येत आहे."

प्रतिक्रिया देताना रोहिणी खडसे (ETV Bharat Reporter)

अंमली पदार्थांचं सेवन केलं नसल्याचा आला रिपोर्ट : प्रांजल खेवलकर यांनी कोणत्याही प्रकारच्या अंमली पदार्थांचं सेवन केलं नसल्याचा रिपोर्ट समोर आला आहे. पुढे रोहिणी खडसे म्हणाल्या, "आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आलो आहोत की प्रांजल खेवलकर यांनी कधीही अंमली पदार्थ घेतले नाहीत. ते निर्दोष आहेत. न्यायालयात आम्ही आमची बाजू मांडून आम्हाला योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे."

काय आहे प्रकरण? : काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील उच्चभ्रू खराडी भागात हाऊस पार्टीच्या नावाखाली ड्रग्ज पार्टीवर पोलिसांनी छापेमारी केली होती. यावेळी ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल मनिष खेवलकर यांच्यासह 6 जणांना अटक केली होती.

