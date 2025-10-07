ETV Bharat / state

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२५ : रोहिणी ग्रामपंचायतीला सुवर्णपदक; जाणून घ्या ग्रामपंचायतीची वैशिष्ट्ये?

धुळे जिल्ह्यातील पूर्णपणे आदिवासी गाव असलेल्या रोहिणी ग्रामपंचायतीने (Rohini Gram Panchayat) राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२५ मध्ये सुवर्ण पुरस्कार मिळवून राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवली आहे.

Rohini Gram Panchayat
रोहिणी ग्राम पंचायत (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 5:11 PM IST

धुळे : ग्रामीण भागातील डिजिटल प्रशासनात एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत, ग्रामपंचायतींना आज डिजिटल सेवा पुरवठ्यातील तळागाळातील उपक्रमांना समर्पित नव्याने स्थापित केलेल्या श्रेणीअंतर्गत ई-गव्हर्नन्स (NAeG) २०२५ साठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत पुरस्कार प्रदान : आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे झालेल्या २८ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत (NCeG) हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायत (Rohini Gram Panchayat) ही पूर्णपणे कागदविरहित ई-ऑफिस प्रणाली स्वीकारणारी राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली असून, ती १,०२७ ऑनलाइन सेवा पुरवते. गावात १०० टक्के घरगुती डिजिटल साक्षरता साध्य केली आहे.

सुवर्ण पुरस्कार : रोहिणी ग्रामपंचायत, धुळे जिल्हा, महाराष्ट्र – सरपंच डॉ. आनंदराव पावरा

रौप्य पुरस्कार : पश्चिम मजलीशपूर ग्रामपंचायत, पश्चिम त्रिपुरा जिल्हा, त्रिपुरा – सरपंच अनिता देब दास

ज्युरी पुरस्कार : पलसाना ग्रामपंचायत, सुरत जिल्हा, गुजरात – सरपंच प्रवीणभाई परशोत्तमभाई अहिर

ज्युरी पुरस्कार : सुकाटी ग्रामपंचायत, केंदुझार जिल्हा, ओडिशा – सरपंच कौतुक नाईक

प्रत्येक पुरस्कारात एक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि १० लाख रुपये (सोने) आणि ५ लाख रुपये (चांदी) असे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते, जे नागरिक-केंद्रित उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी पुन्हा गुंतवले जातील.

रोहिणी ग्राम पंचायतीचे प्रमुख उपक्रम

  • धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील रोहिणी ग्रामपंचायतीला "ग्रामपंचायती किंवा समतुल्य पारंपरिक स्थानिक संस्थांकडून पुढाकार घेऊन सेवा पुरवठ्याचे सखोलीकरण/विस्तारीकरण करण्यासाठी तळागाळातील उपक्रम" या श्रेणीअंतर्गत DARPG च्या ई-गव्हर्नन्स योजनेसाठी २०२४-२०२५ च्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये सुवर्णपदक देण्यात आले आहे.
  • रोहिणी आता डिजिटल परिवर्तनाचे एक मॉडेल बनले आहे. स्थानिक आदिवासी रहिवाशांमध्ये १०० टक्के डिजिटल साक्षरता असल्याने, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि जन्म, मृत्यू तसंच लग्नाचे प्रमाणपत्र यासारख्या आवश्यक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
  • लोकांना आता मूलभूत सेवांसाठी पंचायत कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. मेरी पंचायत अ‍ॅप, ई-ग्राम स्वराज आणि पंचायत निर्णय अ‍ॅप सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून, पंचायतीने प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि सुलभ केले आहे.
  • ग्रामसभा बैठकात देखील आता लोक ऑनलाईन सामील होऊ शकतात, ज्यामुळं अधिकाधिक लोकांना निर्णय प्रक्रियेत भाग घेता येतो. रोहिणी ग्रामपंचायत दाखवते की तंत्रज्ञान खरोखर गावांना सक्षम बनवू शकते आणि जीवन कसे सुधारू शकते.

रोहिणी ग्राम पंचायतीबद्दल महिती : रोहिणी ग्रामपंचायत आपल्या नागरिकांना ९५० हून अधिक डिजिटल सेवा देते. यामध्ये जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे, ऑनलाईन शुल्क भरणे आणि व्हॉट्सॲप तसंच ईमेलद्वारे रिअल-टाइम सेवा ट्रॅकिंग यांचा समावेश आहे. लोक सोप्या आणि वापरकर्ता-अनुकूल वेबसाइटचा वापर करू शकतात. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार सर्व सेवा कामकाजाच्या दिवसात दिल्या जातात.

  • गावाची लोकसंख्या : धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी भागात रोहिणी हे एक मोठे गाव आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, या गावाची लोकसंख्या ५,४१० आहे, ज्यामध्ये २,७७१ पुरुष आणि २,६३९ महिला आहेत.
  • लिंग गुणोत्तर : रोहिणी गावाचे लिंग गुणोत्तर ९५२ आहे, जे महाराष्ट्राच्या सरासरी ९२९ पेक्षा जास्त आहे. ०-६ वयोगटातील मुलांची संख्या १,१०४ (२०.४१%) आहे आणि या गटातील लिंग गुणोत्तर १,०६४ आहे, जे राज्याच्या सरासरी ८९४ पेक्षा जास्त आहे.
  • साक्षरता : साक्षरतेच्या बाबतीत, रोहिणी गावाचा साक्षरता दर ४५.४९ टक्के आहे, जो महाराष्ट्राच्या सरासरी ८२.३४ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. पुरूष साक्षरता दर ५४.६५ टक्के आणि महिला साक्षरता दर ३५.६० टक्के आहे.
  • जाती बहुसंख्य : जातीनुसार, गावातील ८६.०१ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमाती (ST) ची आहे, तर ०.६५ टक्के अनुसूचित जाती (SC) ची आहे.
  • रोजगार : रोजगाराच्या बाबतीत, एकूण २,३६६ लोक कार्यरत आहेत, त्यापैकी ९८.७७ टक्के मुख्य नोकऱ्यांमध्ये आहेत (६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी रोजगार), आणि १.२३ टक्के अल्पकालीन नोकऱ्यांमध्ये आहेत (६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी रोजगार). मुख्य कामगारांपैकी, ६७८ लोक स्वतःच्या शेतीत गुंतलेले आहेत, तर १,४८० लोक शेती कामगार म्हणून कार्यरत आहेत.
  • प्रशासन : प्रशासनाच्या बाबतीत, रोहिणी ग्रामपंचायतीचे सरपंच डॉ. आनंदराव गणपत पावरा आहेत. एकूण १३ ग्रामपंचायत सदस्य आहेत.
  • शैक्षणिक सुविधा : शैक्षणिक सुविधांच्या बाबतीत, गावात एकूण ७ शाळा आहेत, ज्यामध्ये डी.आर. कुंभार हायस्कूल, महात्मा गांधी खासगी आश्रम शाळा आणि झेड.पी. शाळा नवापाडा, चिरखानपाडा, बोमल्यापाडा, पिपळ्यापाणी रोहिणी यांचा समावेश आहे. येथे ७ अंगणवाडी केंद्रे देखील आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या, रोहिणी गाव ८०४ हेक्टर (८.०४ चौरस किलोमीटर) क्षेत्रात पसरलेले आहे.


