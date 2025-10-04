अमेरिकेची रोबोटिक हत्तीण ‘एली’नं दिली धारावीतील शाळांना भेट, विद्यार्थ्यांना मिळाला अद्भुत अनुभव
धारावीतील शाळांमध्ये एका खास कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्गप्रेम, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि रोबोटिक्सविषयी जिज्ञासा निर्माण करणं हा होता.
मुंबई : धारावीतील छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय आणि राजे शिवाजी महाराज विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी शुक्रवारचा दिवस अत्यंत खास आणि संस्मरणीय ठरला. कारण, अमेरिकेहून आलेली रोबोटिक मादी हत्ती ‘एली’ (Ellie) हिनं या शाळांना भेट देत विद्यार्थ्यांना अचंबित केलं. महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्ट, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित या विशेष कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना जंगलातील खऱ्या हत्तीप्रमाणे दिसणाऱ्या आणि वागणाऱ्या या अद्भुत रोबोटिक हत्तीशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची, स्पर्श करण्याची आणि निरीक्षण करण्याची संधी मिळाली. कार्यक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्गप्रेम, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि रोबोटिक्सविषयी जिज्ञासा निर्माण करणं हा होता.
विद्यार्थ्यांनी एलीला खऱ्या हत्तीप्रमाणेच अनुभवलं : धारावीतील या शाळांमध्ये आलेली ‘एली’ ही रोबोटिक हत्ती विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आणि करमणुकीचा संगम ठरली. जरी एली ही जिवंत नसली, तरी तिच्या हालचाली, त्वचेचा पोत, डोळ्यांची चमक, आणि तिचे प्रतिसाद इतके नैसर्गिक होते की, मुलांनी तिला खऱ्या हत्तीप्रमाणेच अनुभवलं. विद्यार्थ्यांनी एलीला स्पर्श करून तिच्याशी संवाद साधला, तिच्या वागणुकीचं निरीक्षण केलं, आणि जंगलातील हत्तींचं जीवन तसेच पर्यावरणातील त्यांचं महत्त्व याबाबत सखोल माहिती मिळवली.
'पर्यावरणाबद्दलची जाणीव निर्माण करणारा उपक्रम' : सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत चाललेल्या या 'एज्युकेशनल एलीफंट शो' मध्ये शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले. या उपक्रमाचं आयोजन महात्मा फुले एज्युकेशन ट्रस्ट, मुंबई यांच्यावतीने करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाविषयी बोलताना ट्रस्टचे चेअरमन आणि माजी आमदार बाबुराव माने म्हणाले, "हा शो विद्यार्थ्यांच्या केवळ ज्ञानवर्धनासाठी नव्हे, तर त्यांच्या मनामध्ये प्राणीप्रेम आणि पर्यावरणाबद्दलची जाणीव निर्माण करणारा ठरला. धारावीतील मुलांनी आज विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण यांचा अनोखा संगम प्रत्यक्ष अनुभवला."
शाळेच्या मुख्याध्यापिका स्वाती होलस्मुळे आणि श्रद्धा प्रमोद माने यांनीही या कार्यक्रमाचं विशेष कौतुक करत सांगितलं, “मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, उत्सुकता आणि कुतूहल पाहता हा उपक्रम किती यशस्वी ठरला हे स्पष्ट दिसून आलं.”
कार्यक्रमाला आंतरराष्ट्रीय संस्थांचं सहकार्य : या कार्यक्रमाला सैरिक, प्राणी मित्र संघटना पेटा आणि मेटेली फाउंडेशन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचं सहकार्य लाभलं. धारावीतील मुलांसाठी हा अनुभव केवळ मनोरंजनासाठी नव्हे तर शैक्षणिक आणि भावनिक दृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण ठरला. ‘एली’च्या प्रवेशामुळे आज धारावीतील शाळांमध्ये विज्ञान, करुणा आणि पर्यावरणाचा संगम साकारला गेला.
