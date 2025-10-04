गुन्हेगारी रोखण्याकरिता सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी; पोलीस आयुक्तांकडून 12 अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली
नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्तांनी 12 अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली केल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. यामध्ये सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
Published : October 4, 2025 at 12:54 AM IST
नाशिक- अध्यात्मनगरी अशी ओळख असलेल्या नाशिकमध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी शहरातील 12 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या आहेत.
आध्यात्मिक, धार्मिक आणि कुंभ नगरी म्हणून नाशिकची ओळख आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नाशिकची प्रतिमा मालिन होतं आहे. अशातच चार दिवसांपूर्वी नाशिक शहरातील भाजपाच्या तीन आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सत्ताधारी भाजपासह शिवसेना (एकनाथ शिंदे) राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), मनसे या राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारीविरुद्ध आवाज उठविणं सुरू केलं आहे. चहुबाजूकडून होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक ॲक्शन मोडवर आले. त्यांनी शहरातील पोलीस ठाण्यांमधील 12 अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या आहेत.
कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत चिंता- नाशिक शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून खून, हल्ले आणि चोरी आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या 9 महिन्यांत शहरात तब्बल 42 खून झाल्याची नोंद आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच खुनाच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा एका युवकाचा खून झाल्यानं एकूण खुनांची संख्या आता 43 वर पोहोचली आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस अपयशी होत असून नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. अशात विरोधी पक्षासह, सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनीसुद्धा कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. मात्र, असं असलं तरी कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी गुन्हेगारांविरोधात पोलिसांनी कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नाशिककर करत आहेत.
या 12 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या झाल्यात बदल्या- अंबड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांची गंगापूर ठाण्यात, भद्रकालीचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांची सातपूर पोलीस ठाण्यात बदली करण्यात आली आहे. सायबर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक उमेश पाटील यांची आडगाव पोलीस ठाणे, मुंबई नाकाचे वरिष्ठ निरीक्षक संतोष नरोटे यांची एमआयडीसी चुंचाळे पोलीस ठाणयात बदली करण्यात आली आहे. गंगापूरचे वरिष्ठ निरीक्षक जगवेंद्रसिंग राजपूत यांची अंबड पोलीस ठाणे, तसेच अंबड पोलीस ठाण्याचे दुय्यम निरीक्षक मनोहर कारंडे यांची इंदिरानगर पोलीस ठाणे, आडगावचे वरिष्ठ निरीक्षक संजय भिसे यांची सायबर, एमआयडीसी चुंचाळेचे वरिष्ठ निरीक्षक विश्वास पाटील यांची मुंबई नाका पोलीस ठाणे येथे बदली केली आहे. इंदिरानगरच्या वरिष्ठ निरीक्षक तृप्ती सोनवणे यांची शहर वाहतूक शाखा एक, शहर वाहतूक शाखा एकचे वरिष्ठ निरीक्षक तुषार आढाव यांची सातपूर पोलीस ठाणे, सातपूरचे वरिष्ठ निरीक्षक रणजित नलावडे यांची विशेष शाखा, शहर वाहतूक शाखा सातपूर युनिटचे वरिष्ठ निरीक्षक रियाज शेख यांची शहर वाहतूक शाखा द्वारका युनिट येथे बदली करण्यात आली आहे. बदली झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पदभार स्वीकारावा, असे आदेश आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिले आहेत.
- 2027 मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असताना देशभरातून लाखो साधूमहंतासह करोडो भाविक उपस्थित राहणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याचं पोलिसांसमोर मोठं आव्हान आहे.
