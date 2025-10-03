उद्धव ठाकरेंमध्ये दानत होती म्हणून रिक्षावाला मंत्री आणि 5 लाख कोटींचा मालक झाला; संजय राऊतांचं एकनाथ शिंदेंना प्रत्युत्तर
Published : October 3, 2025 at 11:57 AM IST
मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करण्यावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला होता. मदत करण्यासाठी दानत लागते, असं ते काल दसरा मेळाव्यात म्हणाले होते. त्याला खासदार संजय राऊतांनी प्रत्युत्तर दिलं असून, उद्धव ठाकरेंमध्ये दानत होती म्हणून रिक्षावाला मंत्री आणि 5 लाख कोटींचा मालक झाला, असा टोला लगावला आहे. एकनाथ शिंदेंचा समाचार घेताना राऊत म्हणाले की, "त्यांना उद्धव ठाकरेंनी नेता बनवलं, आमच्या आग्रहाखातर. बाळासाहेबांनी त्यांना नेता केलं नव्हतं. त्यांच्या हातात राज्याची सत्ता दिली, नगरविकास मंत्री बनवलं, तरीही ते उद्धव ठाकरेंवर कट प्रमुख असल्याचा आरोप करतात. तुमच्यासारखा रिक्षावाला आज 5 लाख कोटींचा मालक झाला. एकाच वेळी 50-50 कोटी रुपये निवडणुकींवर उधळतो, हे उद्धव ठाकरेंमुळेच शक्य झालंय. आनंद दिघेंच्या स्मृतीस्थळावर बसून त्यांनी आत्मचिंतन करावं. उद्धव ठाकरेंमध्ये दानत होती म्हणून रिक्षावाले मंत्री आणि आमदार झाले. त्याच दानतीमुळे त्यांचा प्रॅक्टिस न केलेला हाडवैद्य मुलगा दोनदा खासदार झाला," असं राऊत म्हणाले.
राज ठाकरेंशी नातं आणखी दृढ होणार : राज ठाकरे दसरा मेळाव्याला आले नाहीत, असं माध्यमांनी विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले की, "राज ठाकरे यांच्याविषयी आमच्या भावना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. जरी मधल्या काळात आमचे राजकीय मार्ग वेगळे झाले असले तरी एकमेकांविषयी प्रेम, आस्था आणि मैत्री आम्ही टिकवून ठेवली होती. म्हणूनच आम्ही इतक्या पटकन जवळ येऊ शकलो. हे नातं अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी मनाची पूर्ण तयारी आहे." त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील संवाद जाहीरपणे होऊ शकतो. हे नातं आणखी दृढ होईल, असं राऊतांनी सांगितलं.
एकनाथ शिंदे हे अमित शाहांचे जोडेपुशे - राऊत : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, "एकनाथ शिंदे हे बॅरिस्टर राम मनोहर लोहिया किंवा बॅरिस्टर नाथ पै नाहीत. ते अमित शाहांच्या बेनामी कंपनीचे महाराष्ट्रातील ब्युरो चीफ आहेत. उद्या जेव्हा या बेनामी कंपन्यांचं सरकार जाईल, तेव्हा सगळ्या चौकशा होतील." शिंदे यांनी मराठी माणूस शिवसेना आणि ठाकरेंमुळे हद्दपार झाल्याचा आरोप केला होता, त्याला प्रत्युत्तर देताना राऊत म्हणाले की, "खरं म्हणजे त्यांनी स्वतःला आरशात पाहिलं पाहिजे. तुमच्या बरोबर जे आमदार पळून गेले, त्यांची किंमत शिवसेनेमुळेच 50-100 कोटी झाली हे पळपुटे आहेत. मुंबईतला मराठी माणूस हद्दपार करण्याचा विडा अमित शाहांनी उचलला आहे. मुंबई गौतम अडाणींसारख्या उद्योगपतींना विकण्याचा चंग बांधला आहे आणि त्यांच्या कंपनीचे एकनाथ शिंदे हे जोडेपुशे आहेत", असा हल्लाबोल संजय राऊतांनी केलाय.
