चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयाला भेट देताच काय घडलं? थेट पोलिसांना कारवाईचे दिले आदेश
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अचानक कार्यालयाची पाहणी केली. यावेळी एका अधिकाऱ्याच्या टेबलमधील ड्रॉवरमध्ये रोख रक्कम सापडली. या प्रकारानंतर बावनकुळे यांनी पोलिसांना तपास करण्याचे निर्देश दिले.
Published : October 7, 2025 at 8:01 AM IST
नागपूर: नागपूरातील दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयामध्ये प्रचंड गैरव्यवहार आणि अनियमितता वाढलेली आहे. याबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर आज राज्याचे महसूलमंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयात धडक दिली. यावेळी त्यांनी संपूर्ण कार्यालयाची झाडाझडती केली आहे. अचानक महसूलमंत्री बावनकुळे स्वतःच कार्यालयात आल्याचं बघून अनेकांना धक्का बसला. यावेळी अधिकारी आणि कर्मचारी चांगलेच धास्तावले दिसत होते.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे स्वतः अनपेक्षितपणे कार्यालयाला भेट देतील, याचा दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयातील कोणालाही अंदाज आला नव्हता. त्यामुळे कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याची भंबेरी उडाली होती.
नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्यानं दिली भेट- नागरिकांच्या सुविधांना अधिकाधिक प्राधान्य देऊन शासकीय सेवेतील गुणवत्ता सुधारण्याचं प्रयत्न शासन करीत आहे. सचिव पातळीवर, राज्य पातळीवर वेळोवेळी याबाबत आढावा घेऊन जास्तीत-जास्त नागरिकांना उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय यावा, ही भूमिका राहिली आहे. काही कार्यालयांबाबत नागरिकांच्या असलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन खामला येथील सह दुय्यम उपनिबंधक वर्ग २ कार्यालयाला अचानक भेट देऊन पाहणी करावी लागली, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
टेबलमध्ये आढळली संशयास्पद रोख रक्कम- खामला भागातील सह दुय्यम उपनिबंधक वर्ग २ कार्यालयाबाबत आलेल्या गंभीर तक्रारीची दखल घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कार्यालयात अनपेक्षितपणे भेट देऊन पाहणी केली. या पाहणी दरम्यान एका अधिकाऱ्याच्या टेबलमधील ड्रॉवरमध्ये रोख रक्कम आढळून आली. याबाबत त्यांनी पोलिसांना योग्य तो तपास करण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांना जर कोणत्याही शासकीय कामासाठी कोणी लाच अथवा इतर कशाची मागणी केल्यास थेट तक्रार करण्याचं आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं.
- शून्य-सहिष्णुतेची भूमिका:- भ्रष्टाचारा विरुद्ध सरकारची शून्य-सहिष्णुतेची भूमिका आहे. कुणीही लाच मागितल्यास न घाबरता तक्रार करा. पारदर्शक प्रशासन हेच आमचं ध्येय आहे. राज्यात महसूल विभाग अधिक जबाबदार आणि जनतेसाठी सुलभ करण्यासाठी पुढील काही दिवसांत सर्व उपनिबंधक कार्यालयांवर विशेष तपास मोहिमा राबविण्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संकेत दिले.
हेही वाचा-