गुरुद्वारा बोर्ड पुन्हा स्थापित करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश; उद्धव ठाकरेंच्या मनमानी गैरकारभाराला न्यायालयाचा चाप

छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने नांदेडमधील सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्तीचा निर्णय चुकीचा ठरवला आहे. तसंच दोन महिन्यांच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा बोर्ड स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गुरुद्वारा बोर्डाची बैठक
Published : October 8, 2025 at 8:14 PM IST

नांदेड : राज्यातील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सत्तेतून पायउतार होण्याच्या दिवशी घाईघाईत नांदेड येथील 'सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड' बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. या कृतीमुळं शिख बांधवांच्या धार्मिक आस्थेवर आणि लोकशाहीच्या तत्वांवर घाला घालण्याचा प्रकार झाला. त्यामुळं शिख समाजात असंतोष आणि अस्वस्थता निर्माण झाली होती. या निर्णयाविरोधात तत्कालीन बोर्ड सदस्यांनी न्यायमूर्ती परमज्योतसिंग चहल यांच्या पुढाकाराने उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

राज्य सरकारला दिले निर्देश : उच्च न्यायालयाने अलिकडेच या याचिकेवरील आपला निर्णय सुनावला आहे. या निर्णयात उच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे सरकारचा २९ जून २०२२ रोजीचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायालयाने सध्याच्या राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, "दोन महिन्यांच्या अवधीत तत्कालीन 'नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड' पुनर्स्थापित करावा. तसेच या बोर्डाचा कार्यकाळ बरखास्तीच्या तारखेपासून (२९ जून २०२२) लागू राहील, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

भविष्यात असा हस्तक्षेप होऊ नये : उद्धव ठाकरे सरकारच्या निर्णयामुळं शिख बांधवांच्या आस्थास्थळांवरील धार्मिक कार्यात अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप झाला होता. ही बाब लक्षात घेऊन आणि भाविकांच्या भावना विचारात घेऊनच भविष्यात असा हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास : येत्या नोव्हेंबर महिन्यात देशभरात गुरु अर्जुनदेवजींच्या ३५०व्या शहिदी गुरुपूरब महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. नांदेड येथेही शासकीय स्तरावरही आयोजनाची तयारी सुरू आहे. गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं, “राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. या महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ते तातडीने गुरुद्वारा बोर्ड पुनर्स्थापनेचा आदेश देतील, यात शंका नाही. शासनाच्या सहकार्याने सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या माध्यमातून आम्ही हा शहीदी गुरुपूरब महोत्सव अत्यंत श्रद्धेने आणि भाविकांच्या सोयीसुविधासह यशस्वीपणे साजरा करू.”

NANDED GURUDWARA BOARDसचखंड गुरुद्वारा बोर्डGURUDWARAगुरुद्वारा बोर्ड पुन्हा स्थापितNANDED GURUDWARA

