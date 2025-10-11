ETV Bharat / state

कुटीर रुग्णालयातील दहा डाॅक्टरांचा राजीनामा आरोग्य सचिवाच्या दौऱ्यापूर्वीच निर्णय

सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयाला विविध समस्यांनी सध्या ग्रासले आहे.

Sawantwadi Hospital
सावंतवाडी कुटीर रुग्णालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 8:45 PM IST

सिंधुदुर्ग : सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयाच्या दहा कत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तडकाफडकी राजीनामा देण्याची नोटीस दिल्यानं खळबळ माजली असून आरोग्य सचिव वीरेंद्रसिंह यांच्या दौऱ्यापूर्वीच या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या राजीनाम्याचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात असून सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर ऐवाळे यांनी मात्र या घटनेला दुजोरा दिला आहे.

विविध समस्यांनी सध्या ग्रासले : सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयाला विविध समस्यांनी सध्या ग्रासले आहे. या रूग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी येण्यास तयार नाहीत तसंच रूग्णालयात सुविधा आहेत पण तंत्रज्ञ नाहीत अशातच रूग्णालया बाबत येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल असून या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत राज्य शासनाला खडे बोल सुनावले असून तज्ज्ञसमिती नेमण्यात आली आहे.

पदाचे तडकाफडकी राजीनामे : याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्य सचिव वीरेंद्रसिंह हेच सिंधुदुर्ग पालक सचिव असून त्यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली आणि रुग्णालयातील समस्याची माहिती घेतली. पण आरोग्य सचिव रूग्णालयात असताना इकडे मात्र रुग्णालयातील दहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे तडकाफडकी राजीनामे दिले आहेत. या राजीनाम्याचे कारण गुलदस्तात असून वैद्यकीय सेवेवर सतत येणारा ताण यामुळं त्यांनी राजीनाम्याचे पाऊल उचलल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, या घटनेबाबत रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक ज्ञानेश्वर ऐवाळे यांना विचारले असता त्यांनी या घटनेला दुजोरा दिला असून आता जरी राजीनामा दिला असला तरी ते अजून एक महिना असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.


