आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस संघटनेत फेरबदल; सिंधुदुर्गात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष बदलला
विद्यमान जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख हे आरोग्याच्या कारणास्तव बाहेरगावी जात असल्यामुळे त्यांच्या जागेवर गावडे यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
Published : October 13, 2025 at 5:38 PM IST
सिंधुदुर्ग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांनी आतापासून मोर्चेबांधणीला सुरुवात केलीय. अनेक ठिकाणी युती आणि आघाड्यांची नवनवी समीकरणं पाहायला मिळत आहेत. राजकीय पक्षांनी अनेक जिल्ह्यांतील पक्ष संघटनेतही मोठे बदल केले आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या पक्ष संघटनेत मोठे फेरबदल करण्यात आले असून, जिल्हा काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदाचा प्रभारी कार्यभार विलास गावडे यांच्याकडे देण्यात आलेला आहे. विद्यमान जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख हे आरोग्याच्या कारणास्तव बाहेरगावी जात असल्यामुळे त्यांच्या जागेवर गावडे यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
गावडे यांनी काँग्रेसमध्ये जबाबदारीची पदे भूषवली : विलास गावडे हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. यापूर्वी त्यांनी काँग्रेसमध्ये जबाबदारीची पदे भूषवलेली आहेत. आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता हे पद रिक्त राहू नये यासाठी त्यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार देण्यात आलेला आहे. याबाबतचे पत्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या सूचनेनुसार उपाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी दिले आहेत. त्यानुसार त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
काँग्रेसच्या पक्ष संघटनेत फूट पडल्याचं चित्र : तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष बाळा गावडे यांनी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन पक्षातर केल्यानंतर या पदाचा कार्यभार ईशाद शेख यांच्याकडे देण्यात आला होता. मात्र मध्यंतरी या जिल्हाध्यक्ष पदावरूनही वाद झाले होते. अचानक समीर वंजारी यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली होती, पण यावरून पक्ष संघटनेत फूट पडल्याचं चित्र निर्माण झाल्यानंतर अखेर या पदाचा कार्यभार ईशाद शेख यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. पण आता ईशाद शेख यांनीच या पदाला न्याय देण्यात असमर्थता दर्शविल्याने अखेर वेंगुर्ले येथील विलास गावडे यांच्याकडे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
