नंदुरबारमधील चार नगरपालिकांसाठी आरक्षण सोडत; 114 जागांपैकी 53 महिला उमेदवार आरक्षित
नंदुरबार जिल्ह्यातील चारही नगरपरिषद मिळून एकूण 55 प्रभागांमधील 114 जागांसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत 53 जागा महिला उमेदवारांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत.
Published : October 9, 2025 at 10:17 AM IST
नंदुरबार - जिल्ह्यातील नंदुरबार, नवापूर, शहादा आणि तळोदा या चारही नगरपरिषद मिळून एकूण 55 प्रभागांमधील 114 जागांसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत 53 जागा महिला उमेदवारांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. नंदुरबार नगरपरिषदेच्या 20 प्रभागांमधील 41 जागांपैकी 21 जागांवर महिलांचे आरक्षण निघाले. नवापूर नगरपरिषदेच्या 11 प्रभागांच्या 23 जागांपैकी 6 जागांवर महिलांना आरक्षण सोडतीतून संधी मिळालीय. शहादा नगरपरिषदेच्या 14 प्रभागांमधील 29 जागांपैकी 15 जागांवर महिलांचे आरक्षण निश्चित झालंय. तर तळोदा नगरपरिषदेच्या दहा प्रभागांमध्ये 21 जागांपैकी 11 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. या आरक्षण सोडत प्रक्रियेत शाळकरी मुलांच्या हस्ते चिठ्ठी पद्धतीने सदस्यांच्या जागांचे आरक्षण काढण्यात आले.
नंदुरबार नगरपरिषदेतील 41 जागांपैकी 21 जागा महिलांसाठी : नंदुरबार नगरपरिषदेच्या 20 प्रभागांमधील 41 जागांच्या आरक्षण सोडतीत 21 जागांवर महिलांचे आरक्षण निघाल्याने महिलांना संधी मिळणार आहे. आरक्षण प्रक्रियेनुसार अनुसूचित जमातीसाठी दोन जागा, अनुसूचित जमाती महिलांसाठी तीन जागा, अनुसूचित जातीसाठी एक जागा, अनुसूचित महिलांसाठी दोन जागा, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी पाच जागा, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी सहा जागा, खुला (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी 12 जागा आणि खुला (सर्वसाधारण) महिला प्रवर्गासाठी दहा जागा निश्चित झाल्यात.
नंदुरबार नगरपरिषदेच्या 20 प्रभागांमधून 41 जागांकरिता आरक्षण सोडत : नंदुरबार नगरपरिषदेच्या 20 प्रभागांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिरात घेण्यात आली. अध्यासी अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी अंजली शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत काढण्यात आली. याप्रसंगी मुख्याधिकारी राहुल वाघ, लेखाधिकारी वैशाली जगताप आणि कर्मचारी, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नंदुरबार नगरपरिषदेच्या 20 प्रभागांमधून 41 जागांकरिता आरक्षण सोडत प्रक्रिया झाली. यात 41 जागांपैकी 21 जागा ह्या आरक्षण सोडतीनुसार महिलांसाठी निश्चित झाल्या. यावेळी शाळकरी लहान मुलांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून आरक्षण सोडत झाले. या आरक्षण सोडतीत अनुसूचित जमातीसाठी दोन जागा, अनुसूचित जमाती महिलांसाठी तीन जागा, अनुसूचित जातीसाठी एक जागा, अनुसूचित महिलांसाठी दोन जागा, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी पाच जागा, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी सहा जागा, खुला (सर्वसधारण) प्रवर्गसाठी 12 जागा आणि खुला (सर्वसाधारण) महिला प्रवर्गाकरीता दहा जागा यानुसार सदस्यांच्या जागांचे आरक्षण निश्चित झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
नवापूर नगरपालिकेत सदस्यांच्या आरक्षणात 6 महिलांचे आरक्षण निश्चित : नवापूर नगरपरिषदेच्या 11 प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. या 11 प्रभागांमध्ये 23 सदस्य निवडण्यात येणार असल्याने आरक्षण निश्चित करण्यात आले. याठिकाणी 6 जागांवर महिलांना संधी मिळणार आहे. नवापूर नगरपरिषदेच्या 11 प्रभागांच्या 23 जागांकरिता आरक्षण सोडत कार्यक्रम सुरुपसिंगजी हिर्या नाईक नगरभवन टाऊन हॉलमध्ये घेण्यात आला.
शहादा नगरपरिषदेत 29 पैकी 15 जागा महिलांसाठी राखीव : शहादा नगरपरिषदेच्या 14 प्रभागातील 29 जागांपैकी 15 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. सर्वसाधारण, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अशी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. नगराध्यक्षपदी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग गटासाठी आरक्षित करण्यात आलेले आहे. शहादा येथील लोकमान्य टिळक टाऊन हॉल येथे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी कृष्णकांत अन्वर्या यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या हस्ते आरक्षित जागांसाठी चिट्ठी काढण्यात आली. याप्रसंगी तहसीलदार दीपक गिरासे, मुख्याधिकारी साजिद पिंजारी, नायब तहसीलदार बन्सीलाल वाडीले आदी उपस्थित होते 14 प्रभागांच्या 29 जागांपैकी अनुसूचित जमातीसाठी चार, अनुसूचित जातींसाठी दोन तर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग गटाच्या नऊ जागांसाठी प्रभाग निहाय आरक्षण काढण्यात येवून जाहीर करण्यात आले. 14 प्रभागांपैकी प्रभाग क्रमांक एक ते 13 यात प्रत्येकी दोन तर प्रभाग क्रमांक 14 यामध्ये तीन सदस्य संख्या असणार आहे. प्रभाग क्रमांक 14 तील दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत.
तळोद्यात 21 जागांपैकी 11 जागांवर महिलांचे आरक्षण : तळोदा नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत झाली. यात तळोदा नगरपरिषदेच्या 21 जागांपैकी 11 जागा महिलांसाठी आरक्षित होऊन महिलांना संधी मिळाली आहे. तळोदा येथील तहसील कार्यालयातील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात आरक्षण सोडत प्रक्रिया घेण्यात आली. नियंत्रक अधिकारी सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत कार्यक्रम पार पडला. यावेळी मुख्याधिकारी विक्रम जगदाळे उपस्थित होते. तळोदा नगरपरिषदेच्या 21 जागांपैकी 11 जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने इच्छुक पुरुषांचे राजकीय गणिते बिघडली आहेत. त्यामुळे अनेकांना आपल्या पत्नींना उमेदवार म्हणून उभे करावे लागणार आहे. वैष्णवी हरिश्चंद्र पाडवी 6 वर्ष या बालिकेच्या हस्ते आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. तळोद्यातील एकूण 10 प्रभागांपैकी 9 प्रभागात प्रत्येकी 2 सदस्य तर प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये 3 नगरसेवक निवडले जाणार आहेत.
हेही वाचाः
शताब्दी रूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱयानं रुग्णाचा काढला ईसीजी; मानवाधिकार आयोगाकडून बीएमसीला 12 लाखांचा दंड
सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणी सीबीआय कोणतंही अपील दाखल करणार नाही, तपास यंत्रणेची मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका