मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिर; गरजेपेक्षा जास्त झाला रक्तसाठा, राज्यभरातील रक्तदान शिबिराचा अहवाल प्रसिद्ध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त (PM Narendra Modi Birthday) रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात रक्त संकलन झाल्याची माहिती महापालिकेच्या डॉक्टरांनी दिली.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 11:03 AM IST

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त (PM Narendra Modi Birthday) रक्तदान शिबीर घेऊन सेवा पखवाडा साजरा करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यभरातील रक्तदान शिबिरांबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

गरजेपेक्षा जास्त रक्ताचा साठा : प्रसिद्ध अहवालानुसार, एका बाजूला अनेक जिल्ह्यामध्ये 100 टक्के यशस्वी रक्तदान शिबिर झालं असून, रक्तदात्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवला. तर दुसऱ्या बाजूला काही ठिकाणी शिबीर भरलं तरी एकाही रक्तदात्याने रक्तदान केलं नाही. या दोन टोकांच्या अनुभवातून महाराष्ट्रातील या सेवा पखवाडा मोहिमेतून नक्की काय साध्य झालंय? हा मोठा प्रश्न असल्याचं पालिकेतील काही डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. त्याचबरोबर या उपक्रमातून गरजेपेक्षा जास्त रक्ताचा साठा झाला असून, रक्त केवळ 35 दिवस टिकवून ठेवता येतं, अशी माहिती महापालिकेच्या डॉक्टरांनी दिलीय.


मुंबईतील रक्तपेढ्यांची कामगिरी : बॉम्बे रेड क्रॉस ब्लड सेंटर (बीकेसी) येथे 81 रक्तदान करणाऱ्यांची नोंदणी झाली पण एकाही व्यक्तीने रक्तदान केलं नाही. अंधेरी येथील शिबिराचीही अशीच स्थिती होती. मात्र, राजावाडी रुग्णालयात 100 नोंदणीतून 71 दात्यांनी रक्तदान केलं. ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये 62 पैकी 59 रक्तदान झालं. नवी मुंबई ब्लड सेंटरमध्ये 45 दात्यांनी रक्तदान केलं. काही ठिकाणी लोकांनी उत्साहाने रक्तदान केलं, तर काही ठिकाणी नोंदणी असूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. मुंबईत रक्तदान मोठ्या प्रमाणावर झालं असलं तरी प्रमाणपत्रे तयार करण्यात विलंब होत आहे. एकूण 5 यशस्वी शिबिरे झाली, तर 2 शिबिरामध्ये एकही रक्तदात्याने रक्तदान केलं नाही. मात्र, मुंबईत 170 प्रमाणपत्रे अजून प्रलंबित आहेत.



मुंबईतील प्रमुख रक्तपेढ्यांची कामगिरी : मुंबईतील आकडेवारीनुसार, बॉम्बे रेड क्रॉस ब्लड सेंटर (बीकेसी) येथे 81 रक्तदाते नोंदवले गेले. मात्र, एकाही व्यक्तीने रक्तदान केले नाही. हा आकडा चिंतेचा आहे. अंधेरी ईस्ट येथील बॉम्बे रेड क्रॉस शिबिरातही 37 नोंदणी होऊनही शून्य रक्तदान झाले. याउलट घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालय येथे 100 नोंदणींपैकी 71 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. ब्रीच कँडी हॉस्पिटल ट्रस्ट ब्लड सेंटर येथे 62 नोंदणींपैकी 59 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं.


रक्तपेढी नोंदणी झालेले दाते आणि रक्तदान झालेले दाते प्रलंबित प्रमाणपत्रे

सेंटर नावरक्तपेढी नोंदणी झालेले दाते रक्तदान झालेले दातेप्रलंबित प्रमाणपत्रे
बॉम्बे रेड क्रॉस ब्लड सेंटर (बीकेसी)81081
बॉम्बे रेड क्रॉस ब्लड सेंटर (चेंबूर) 434201
बॉम्बे रेड क्रॉस ब्लड सेंटर (अंधेरी ई)37037
राजावाडी रुग्णालय, घाटकोपर1007129
ब्रीच कँडी हॉस्पिटल ट्रस्ट ब्लड सेंटर625903
नवी मुंबई ब्लड सेंटर464501



रक्त केवळ 35 दिवस टिकवता येतं : मात्र, या उपक्रमातून नक्की कितपत फायदा झाला?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातच रक्त केवळ 35 दिवस टिकवता येतं, त्यामुळं जास्त साठा पुढे वापरणं कठीण होणार असल्याची डॉक्टरांनी माहिती दिली. त्यामुळं या उपक्रमाचा उपयोग नेमका किती झाला, याबाबत आरोग्य विभाग आणि डॉक्टरांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. त्याउलट महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने समाधानकारक रक्तदानाची नोंद झाल्याचा दावा केला असून, अतिरिक्त रक्तसाठा झाला असल्यास त्या रक्तसाठ्याबाबत योग्य उपाययोजना केली जाणार आहे, असं म्हटलं आहे.

