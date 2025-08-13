मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून वरळी-शिवडी उन्नत मार्ग प्रकल्प रखडलेला आहे. या मार्गातील काही झोपडीधारकांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जवळपास 20 वर्षांपासून प्रलंबित असल्यानं हा बहुउपयोगी प्रकल्प लटकलाय. मात्र, एसआरएनं दिलेल्या आश्वासनामुळं या प्रकल्पाला अडथळा ठरणाऱ्या तीन बांधकामांचे मुद्दे अखेर निकाली निघाले आहेत.
काय आहे प्रकरण? : एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या माध्यमातून वरळी-शिवडी एलिव्हेटेड प्रकल्प उभारण्यात येतोय. मात्र या प्रकल्पाला काही घरांचा अडथळा निर्माण झालाय. मात्र, एसआरए अंतर्गत कायमस्वरूपी घरं मिळत नाहीत, तोपर्यंत आहे त्या जागेवरून बेदखल करू नये, अशी मागणी करत महाकाली रहिवासी एसआरए गृहनिर्माण संस्थेच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. येथील प्रत्येक सदस्याला घर मिळावं तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी नवीन आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विकासकाची निवड करावी, अशी मागणी याचिककर्त्यांनी केलीय. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
प्रशासनाची काय आहे भूमिका ? : इतकी वर्ष रखडलेल्या बहुउपयोगी प्रकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त करताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, वरळी-शिवडी उन्नत मार्ग प्रकल्प साल 2004 मध्येच मंजूर झाला होता, परंतु 20 वर्षांपासून तो अद्याप अपूर्णच आहे. या विलंबामुळं संबंधित झोपडीधारकांना अजूनही पुनर्वसनाचा लाभ मिळालेला नाही. विकासकाला 20 वर्षांसाठी प्रकल्प अपूर्ण ठेवता येणार नाही. त्यामुळं एसआरएनं या प्रकरणात यश डेव्हलपर्स विरुद्ध हरिहर कृपा कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत हा प्रकल्प ताब्यात घेऊन तो पूर्ण करावा, असे निर्देश दिले. तसेच अडथळा ठरणारी तीन बांधकामं हटवण्याचे आदेश जारी केलेत. तसेच याचिकाकर्त्यांनी कलम 13(2) अंतर्गत विकासकाला काढून टाकण्यासाठी जो अर्ज दाखल केलाय, ज्याची शेवटची सुनावणी 25 मार्च 2025 रोजी झाली होती, परंतु आदेश अद्याप पारित झालेला नाही. तो आदेश पुढील 15 दिवसात देण्याचे निर्देश एसआरए प्रमुखांना देण्यात आला आहे.
