पूरस्थितीत विद्यार्थ्यांना दिलासा, बारावी परीक्षेचा अर्ज भरण्यास मुदतवाढ

शिक्षण मंत्री भुसे यांनी लगेचच राज्य परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याशी चर्चा केली आणि तातडीनं निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला.

Relief for students in flood situation, deadline for filing 12th class applications extended
पूरस्थितीत विद्यार्थ्यांना दिलासा, बारावी परीक्षेचा अर्ज भरण्यास मुदतवाढ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 9:03 PM IST

1 Min Read
मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळं बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देत परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता विद्यार्थी 20 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आपले अर्ज भरू शकतील. यापूर्वी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर होती. मात्र गेल्या काही दिवसांत मराठवाडा, नाशिक, सोलापूर, अहमदनगरसह अनेक भागात मुसळधार पाऊस झाल्यानं पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या आपत्तीमुळं शाळा, महाविद्यालये आणि इंटरनेट सुविधा बंद पडल्यानं विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज भरणं कठीण झालं होतं.

तातडीनं निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा : या संदर्भात अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे थेट विनंती केली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी संपर्क साधून मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले. शिक्षण मंत्री भुसे यांनी लगेचच राज्य परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याशी चर्चा केली आणि तातडीनं निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. शिक्षण विभागानं याबाबत परिपत्रक जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळं आता सर्व विद्यार्थ्यांना 20 ऑक्टोबरपर्यंत परीक्षा अर्ज भरण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.

नव्या मुदतीतच अर्ज पूर्ण करावा : या निर्णयामुळं पूरग्रस्त भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अचानक निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळं परीक्षेच्या तयारीत अडथळा आला असला तरी अर्ज भरण्यासाठी मिळालेल्या अतिरिक्त वेळेमुळं विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी होणार आहे. तसंच शिक्षण विभागानं विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी नव्या मुदतीतच अर्ज पूर्ण करावा आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबू नये.

पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानं समस्या : मराठवाड्यासह महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानं शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं आहे. शिवाय, बऱ्याच भागात अजूनही पुराचे पाणी ओसरलं नसल्यानं या सर्व भागातील शाळा, महाविद्यालये अनिश्चित काळासाठी बंद आहेत. त्यामुळं बारावीचा फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख उद्याची होती. त्यामुळं अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात अस्वस्थता होती. मात्र, आता पूरग्रस्त भागातील या विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत मिळाली आहे.



