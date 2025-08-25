ETV Bharat / state

प्रवाशांना दिलासा; वरंध घाट आणि आंबेनळी घाट मार्ग वाहतुकीसाठी खुला - RAIGAD

आगामी गणेशोत्सव आणि सणासुदीच्या काळात वाहतूक सुरु करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांकडून वारंवार होत होती.

रायगड : रायगड आणि पुणे जिल्ह्याला जोडणारा वरंध घाट तसंच पोलादपूर–महाबळेश्वरला जोडणारा आंबेनळी घाट मार्ग अखेर वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. पावसाळ्यात वारंवार होणाऱ्या दरड कोसळण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेसाठी हे दोन्ही घाट मार्ग बंद करण्यात आले होते. मात्र, या बंदीमुळं नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

अतिवृष्टीच्या दिवसांत सुरक्षिततेसाठी वाहतूक बंद : विशेषत: आगामी गणेशोत्सव आणि सणासुदीच्या काळात वाहतूक सुरु करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांकडून वारंवार होत होती. या मागणीचा विचार करून रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी परिपत्रक जारी करत वरंध व आंबेनळी घाट मार्ग वाहतुकीसाठी खुला केला आहे. अतिवृष्टीचे दिवस वगळता इतर सर्व दिवशी दोन्ही घाटांवर सर्व प्रकारच्या वाहनांना परवानगी असेल, मात्र अतिवृष्टीच्या दिवसांत सुरक्षिततेसाठी वाहतूक बंद ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

रस्त्यावरील सुधारणा व मजबुतीकरणाची कामं पूर्ण : पूर्वीच्या आदेशानुसार, आंबेनळी घाटात अवजड वाहनांवर पूर्ण बंदी होती, तर पावसाळ्यात ऑरेंज आणि रेड अलर्टदरम्यान हलक्या वाहनांनाही प्रवेशबंदी घालण्यात आली होती. रात्रीच्या वेळी सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूकही थांबवण्यात आली होती. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता (कोकण), महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळानं घाट रस्त्यावरील सुधारणा व मजबुतीकरणाची कामं पूर्ण केली आहेत. ढिगारे हटविणे, अडथळे दूर करणे आणि रस्ता सुरक्षित बनविण्याची कामं पूर्ण झाल्यानं वाहतूक सुरु करण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

या मार्गावरील वाहतूक सुकर होणार : उपविभागीय अधिकारी व दंडाधिकारी महाड यांच्या अहवालाचा अभ्यास करून जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी दोन्ही घाट मार्ग पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता रायगड व पुणे जिल्ह्यादरम्यान तसंच रायगड–महाबळेश्वरदरम्यानची वाहतूक सुकर होणार आहे.

