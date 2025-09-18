सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना दिलासा : जमिनीच्या 'एनए' परवान्याची अट रद्द!
या निर्णयामुळं उद्योजकांना अकृषक परवाना मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल आणि उद्योग सुरू करणे सुलभ होईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
Published : September 18, 2025 at 7:27 PM IST
मुंबई : सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसह अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी जमिनीच्या विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अकृषक (एनए) परवान्याची अट रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज (18 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या धोरणात्मक सुधारणा बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळं उद्योजकांना अकृषक परवाना मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल आणि उद्योग सुरू करणे सुलभ होईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
विविध धोरणांची अंमलबजावणी : "राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शासन विविध धोरणांची अंमलबजावणी करत आहे. या धोरणांमुळं भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेऊन सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य होईल", असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसंच "यापूर्वी दुर्लक्षित राहिलेल्या क्षेत्रांच्या विकासासाठी धोरणे आखली जात असून, ही धोरणे राज्याच्या समृद्धीसाठी आणि समाजहितासाठी समर्पित असतील", असं त्यांनी नमूद केलं.
'इंडस्ट्रियल टाऊनशिप' उभारणार : सह्याद्री अतिथिगृहावर झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक वसाहतींमध्ये 'इंडस्ट्रियल टाऊनशिप' उभारण्याचे निर्देश दिले. या टाऊनशिपमुळं कामगारांना उद्योगाजवळच निवास आणि सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध होतील, ज्यामुळं त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. तसंच, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील उपचारांनंतर रुग्णांना लक्षणे आणि वेदना कमी करण्यासाठी 'पॅलॅटिव्ह केअर पॉलिसी' अंतर्गत नियंत्रक प्रणाली विकसित करण्याचेही त्यांनी सुचवले. विशेषतः तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील कर्करोग रुग्णांसाठी ही सुविधा महत्त्वपूर्ण ठरेल.
पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेणार
- काही उद्योगांना 'कॅप्टिव्ह पॉवर जनरेशन'द्वारे स्वतःची वीज निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. यामुळं स्पर्धात्मक वीज दर तयार होऊन उद्योग आणि ग्राहकांना लाभ होईल. तसंच, कामगारांसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि शिष्यवृत्ती योजनांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या देयकांसाठी ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले, ज्यामध्ये स्वयंचलित देयक प्रणाली आणि देयक स्थितीची माहिती उपलब्ध असेल.
- अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 50 टक्के आयात शुल्कामुळे राज्याच्या निर्यातीवर झालेल्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी नवीन संकल्पना आणि पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं. तसंच, सागवान लाकडाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागवड वाढवण्यासाठी वन विभागाला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली? : या बैठकीत सक्रिय औषध घटक निर्मिती धोरण, पॅलॅटिव्ह केअर धोरण, सूक्ष्म-लघु उद्योग देयक प्रणाली, बायो गॅस धोरण, कांदा महाबँक, अकृषक परवाना पद्धत आणि अमेरिकेच्या आयात शुल्कासह विविध विषयांवर चर्चा झाली. बैठकीला मुख्य सचिव राजेश कुमार, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) के. गोविंदराज, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय आदी उपस्थित होते.
