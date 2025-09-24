ETV Bharat / state

शक्तिपीठ, समृद्धी महामार्गात लुटलेला पैसा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोकळा करा; संजय राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल

शक्तिपीठ, समृद्धी महामार्गात लुटलेला पैसा, ठेकेदारांकडून कमावलेला पैसा नगरविकास खात्यानं शेतकऱ्यांसाठी वापरावा. अबालवृद्ध, तरुण, महिलांना तात्काळ मदत करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, असंही राऊत म्हणालेत.

Shiv Sena MP Sanjay Raut
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची पिकं, जमीन, पशुधन आणि घरं उद्ध्वस्त झाली असून, केंद्र सरकारनं तात्काळ 10 हजार कोटी रुपयांची मदत महाराष्ट्राला करावी, या मागणीचा पुनरुच्चार शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी केलाय. संजय राऊत म्हणाले की, “शक्तिपीठ आणि समृद्धी महामार्गात लुटलेला पैसा आणि ठेकेदारांकडून कमावलेला पैसा नगरविकास खात्यानं शेतकऱ्यांसाठी वापरावा. अबालवृद्ध, तरुण आणि महिलांना तात्काळ मदत करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.”

70 लाख एकर शेती उद्ध्वस्त; 36 लाख शेतकऱ्यांचं नुकसान : संजय राऊत यांनी राज्यातील पूरस्थितीवर भाष्य करताना सांगितलं की, “मराठवाड्यात 70 लाख एकर शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. साधारण 36 लाख शेतकऱ्यांची पिकं, पशुधन आणि घरं वाहून गेली आहेत. गावच्या गावं नष्ट झाली आहेत. सरकारनं कागदोपत्री 2 हजार 215 कोटींची मदत मंजूर केली, पण ही रक्कम पुरेशी नाही. उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडून 10 हजार कोटींची मागणी केली आहे. ही मदत मिळाली नाही, तर मराठवाडा पुन्हा उभा राहणार नाही”, असंही राऊत म्हणाले.

शेतकरी मरत असताना सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय प्रचार : संजय राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारतंत्रावरही टीका केली. ते म्हणाले “लोक पुरात मरत आहेत, गावं वाहून जात आहेत आणि सरकार भगव्या पिशव्यांवर पक्षाचं चिन्ह आणि फोटो छापून मदत वाटत आहे. हा किती निर्लज्जपणा आहे? ही वेळ प्रचाराची नाही, तर शेतकऱ्यांना आधार देण्याची आहे. भाजपा, मिंधे गट आणि अजित पवार यांच्यात सत्तेची स्पर्धा सुरू आहे का? सरकार निष्क्रियपणं काम करत आहे,” अशी खरमरीत टीकाही त्यांनी केली.

उद्धव ठाकरे उद्या मराठवाडा दौऱ्यावर : उद्धव ठाकरे उद्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. पूरग्रस्त भागांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली. ते म्हणाले, “ओला दुष्काळ वगैरे शब्द बाजूला ठेवा. फक्त पिकंच नव्हे, तर शेतजमीन आणि मातीही वाहून गेली आहे. यामुळं अनेक पिढ्यांचं नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यातील शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे.”

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेलं सरकार शेतकऱ्यांना मदत कुठून करणार? : महाराष्ट्रावरील वाढत्या कराच्या बोझ्यावर भाष्य करत संजय राऊतांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. ते म्हणाले, “राज्य सरकारवर 9 ते 10 लाख कोटींचं कर्ज आहे. याआधी दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाच्या वेळी दिलेली आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत. आता शेतकऱ्यांना मदत कशी करणार? म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 10 हजार कोटींच्या तात्काळ मदतीची मागणी केली आहे,” असं राऊत यांनी सांगितलंय.

हेही वाचाः

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY RAUTDEVENDRA FADANVISEKNATH SHINDEसंजय राऊतSAMRUDDHI HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.