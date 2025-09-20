नातेवाईकांनीच केला चार अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार, दोन आरोपींना अटक, चारही मुलींची सुटका
राहुरी तालुक्यात सुरक्षिततेसाठी नातेवाईकांकडे ठेवलेल्या चार अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक केली आहे.
Published : September 20, 2025 at 11:58 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 12:05 AM IST
शिर्डी - राहुरी तालुक्यात एका गावात चार अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना उघड झाली आहे. पीडित मुलींचे आई-वडील वेगळे झालेले असल्याने त्यांना दूरच्या नातेवाईकांकडे संभाळण्यासाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र याच नातेवाईकांनी त्या मुलींवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
पती-पत्नी काही कारणास्तव वेगळे झाल्याने त्यांनी आपल्या चारही मुली राहुरी तालुक्यातील एका गावातील आपल्या नातेवाईकांना संभाळण्यासाठी दिल्या होत्या. मात्र हेच नातेवाईक त्या अल्पवयीन चारही मुलींवर लैंगिक अत्याचार करत होते. मात्र या मुलींपैकी एका बहिणीला अत्याचाराची जाणीव झाली आणि तिने मदत मागण्यासाठी अहिल्यानगर येथील स्नेहालय संस्थेशी संपर्क साधला. संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी त्वरित राहुरी पोलीस ठाण्यात माहिती दिली. राहुरी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत पीडित मुलींना सुरक्षिततेसाठी संरक्षित केले आणि चौकशी करून मुलींना अहिल्यानगर येथील स्नेहालय संस्थेत दाखल केले.
या प्रकरणात राहुरी पोलीस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध पोक्सो आणि बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणी दोन नातेवाईकांना अटक करण्यात आली. तर अजून दोन आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे. राहुरी पोलीस उपविभागीय अधिकारी जयदत्त भवर यांनी सांगितलं की अत्याचार मागील तीन ते चार वर्षांपासून सुरू होते. ही घटना उडान प्रकल्पाच्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेतली आणि पोलिसांना तक्रार दिल्यामुळे मोठा खुलासा झाला. पोलीस पथकातील उपनिरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबल आणि कॉन्स्टेबलसह टीम घटनास्थळी पोहोचली आणि कारवाई केली. पीडित मुलींना मानसिक व शारीरिक सुरक्षितता देण्यासाठी स्नेहालय संस्थेत समुपदेशन सुरू आहे.