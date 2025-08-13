ETV Bharat / state

यंदा गणेश देखाव्यांमध्ये उमटणार 'ऑपरेशन सिंदूर'चं प्रतिबिंब; मुख्यमंत्र्यांनी गणेश मंडळांना केलं खास आवाहन - GANESHOTSAV 2025

गणेशोत्सवानिमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी गणेश मंडळांसह प्रशासनालाही काही सूचना केल्या आहेत.

cm devendra fadnavis Ganeshotsav 2025
गणेशोत्सवानिमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गणेश मंडळांसोबत बैठक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 8:32 PM IST

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी यावर्षीच्या गणेशोत्सवात, भारतानं जगाला 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे दाखवलेली शक्ती आणि स्वदेशी वस्तूंच्या वापराविषयी जनजागृती करावी, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. 'ऑपरेशन सिंदूर' वर आधारित देखावे हे जवानांसाठी समर्पित असावेत, मंडळांनी प्रशासनासोबत समन्वय ठेवून हा गणेशोत्सव शांतता व उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करावा, असंही फडणवीस म्हणाले.

मुंबईत पार पडली बैठक : गणेशोत्सवानिमित्त कायदा आणि सुव्यवस्था बैठकीचं आयोजन बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आढावा घेताना बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर, योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

मूर्तीकारांनाही मिळणार सलग पाच वर्षांची परवानगी : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांप्रमाणं मूर्तीकरांनाही सलग पाच वर्ष परवानगी देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. फडणवीस म्हणाले, "मूर्तीकारांनी या परवान्यांचं दरवर्षी नूतनीकरण करावं. परवानगीसाठी महापालिकेमार्फत सुरू करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीवर आधारित एक खिडकी योजनेचा लाभ घेण्यात यावा. गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या आणि उंच मूर्तींचं खोल समुद्रात विसर्जनासाठी बोटींची संख्याही वाढवण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत."

राज्य महोत्सवाचा दर्जा : गणेशोत्सवाला राज्य शासनानं राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिलाय. त्यामुळं राज्य शासनातर्फे हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत नियोजन करण्यात आलंय. "गणेशोत्सव मंडळांना मागील वर्षी दिलेल्या सर्व सवलती याही वर्षी कायम ठेवण्यात येतील. हा उत्सव साजरा करताना कायद्याचं योग्य पालन करावं. ईद ए मिलाद सणही गणेशोत्सवादरम्यान येत असल्यानं समन्वयानं, धार्मिक सौहार्दता ठेवत कुठेही कायदा- सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिक्षेपकांना दिलेल्या परवानगीचे दिवस वाढविण्यासाठी न्यायालयाच्या अधीन राहून सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मालमत्ता कर आकारणार नाही : "सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यालयांसाठी मालमत्ता कर आकारणी करताना या कार्यालयांचा व्यावसायिक कारणासाठी उपयोग होत नसल्याबाबत मंडळांनी प्रशासनाला लेखी दिल्यास, अशा मंडळांच्या कार्यालयांवर मालमत्ता करची आकारणी करण्यात येणार नाही," असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

TAGGED:

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

