नाशिकमध्ये गुन्हेगारीचं उदत्तीकरण करणाऱ्या रिल्सला कोटींमध्ये व्ह्यूज; मात्र पोलिसांनी दाखवला हिसका

नाशिक शहरात गुन्हेगारीचं उदत्तीकरण करणाऱ्या रिल्सला कोटींमध्ये व्ह्यूज मिळत असल्याचं दिसून आलय. पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारलाय.

सायबर पोलीस ठाणे, नाशिक
सायबर पोलीस ठाणे, नाशिक (ETV Bharat Reporter)
नाशिक - युवकांमध्ये सध्या भाईगिरीची क्रेझ आली आहे. सोशल मीडियावर गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणारे रिल्स अपलोड करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या अनुषंगाने नाशिक सायबर पोलिसांनी आता ई-गस्त मोहीम अंतर्गत अशा रिल्स बहाद्दरांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली.



नाशिकमधील युवकांमध्ये गुन्हेगाराचे समर्थन करणारे किंवा त्यांच्या कृत्याचे उदात्तीकरण करणारे व्हिडिओ अपलोड करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. इंस्टाग्रामवर गल्लीबोळातील कथित भाईंचे व्हिडिओ झळकत आहेत. असे तब्बल 139 रिल्स नागरिकांनी सायबर पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे या रिल्सला आतापर्यंत पावणेदोन कोटीहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. सायबर पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेत या रिल्स संदर्भात सुरू केलेल्या ई-गस्त अंतर्गत दोन संशयित तरुणांना ताब्यात घेत संबंधित व्हिडिओ डिलीट करून पोलीस ठाण्यात माफीचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले आहेत.


डॉन, भाईवर वॉच - बंदूक, तलवार, कोयता हातात धरून सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड करणाऱ्यांना नाशिक पोलीस अटक करत आहेत. गुंडाविरोधी पथकाने या स्वरुपाची कारवाई अनेकदा केली आहे. मात्र नाशिक मध्यवर्ती कारागृहातून बाहेर निघणारे आणि न्यायालयात जाणाऱ्या गुन्हेगारांचे सोशल मीडियावर अनेकदा रिल्स व्हायरल होतात. तसंच गल्लीबोळातील भाई देखील रस्त्यावरून फिरताना त्यांच्या कृत्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड केले जातात. विशेष म्हणजे या रिल्सला करोडोमध्ये व्ह्यूज,लाईक मिळतात. याची गंभीर दखल पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी घेतली असून सोशल मीडियावर डॉन, भाईंची हवा काढण्यासाठी नाशिक शहरातील गुन्हे शाखांना कारवाईचे आदेश दिलेत, अशी माहिती सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील यांनी दिली.



रिल्सवरून टोळीयुद्ध - महिन्याभरापूर्वी इन्स्टाग्रामवर रिल्स व व्हिडिओ अपलोड केल्यावरून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांत टोळीयुद्ध भडकल्याचा प्रकार गंगापूररोडवरील एका खासगी कॉलेज कॅम्पसबाहेर घडला होता. यातून एका गटाने दुसऱ्या गटावर केलेल्या हल्ल्यात दोघे गंभीर जखमी झाले असून, सरकारवाडा पोलिसांत सात संशयितांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे.

