मुंबई, रायगड जिल्ह्याला पावसाचा रेड अलर्ट ( File Photo )

Published : May 26, 2025

मुंबई : मुंबईसह परिसराला सोमवार पहाटेपासून मुसळधार पावसानं झोडपल्यामुळं रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. पावसामुळं मध्य आणि हार्बर रेल्वे खोळंबल्यानं नोकरदार मुंबईकरांची तारांबळ उडाली. फलाटावर रेल्वे प्रवासी रेल्वेची वाट पाहात बसल्याचं चित्र सर्व स्थानकांवर दिसत होतं. कामावर जाणाऱ्या चाकरमान्यांना याचा फटका बसला. पावसामुळं मुंबईतील सखल भागात पाणी साचल्यानं रस्ते वाहतूक अत्यंत संथ गतीनं सुरू आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांना पावसासंदर्भात एसएमएसद्वारे सतत माहिती दिली जात आहे. तसंच मुंबई आणि रायगड जिल्ह्याला हवामान खात्यानं रेड अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई आणि रायगडला रेड अलर्ट : सकाळी साडेआठ ते अकरा दरम्यान कुलाब्यात ९८ मिमी तर, सांताक्रूझ इथं ५५.०५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मुंबई आणि रायगड जिल्ह्याला सकाळी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला होता. मात्र, सध्याची हवामानाची स्थिती पाहता मुंबई आणि रायगड जिल्ह्याला रेड अलर्ट दिल्याची माहिती हवामान विभागाच्या अधिकारी शुभांगी भुते यांनी दिली आहे. रेल्वे वाहतूक काहीकाळ ठप्प : मस्जिद ते भायखळा रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं वाहतूक काहीकाळ पूर्णपणं ठप्प झाली होती. तसंच हार्बर मार्गावरील वडाळा ते सीएसएमटी दरम्यान वाहतूक पूर्णपणं बंद झाली होती. मात्र, साधारण सकाळी ११ च्या दरम्यान पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर दोन्ही मार्गांवरील वाहतूक पूर्ववत सुरू झाल्याची माहिती रेल्वेच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. मात्र, ठाणे ते सीएसटीकडं जाणारी जलद लोकल ४० मिनिटे उशिरा धावत आहे. ठाणे ते कल्याणकडं जाणारी जलद आणि धीमी लोकल १५ मिनिटे उशिरा धावत आहे. तसंच ठाणे रेल्वे स्थानकात काही इंडिकेटर बंद असल्यामुळं रेल्वे प्रवाशांची तारांबळ उडली. समुद्राच्या भरतीमुळे सखल भागात पाण्याचा निचरा होण्यास उशीर होत आहे.

