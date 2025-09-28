मुंबई आणि उपनगरात मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट, नागरिकांना बाहेर न पडण्याच्या सूचना
वादळी वाऱ्याच्या शक्यतेमुळे किनारपट्टी भागात राहणाऱ्यांनी भरतीच्या वेळी सावधान राहावे असे आवाहन हवामान खात्याने केले आहे.
Published : September 28, 2025 at 4:05 PM IST
मुंबई : भारतीय हवामान विभागाने 28 सप्टेंबर रोजी रेड अलर्ट जारी केला आहे. हवामान खात्याने पुढील तीन तासांमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांत अतिवृष्टीसह वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि गडगडाटी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकतो, असा इशारा हवामानाकडून देण्यात आला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या रेड अलर्टमुळे नागरिकांनी बाहेर पडताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचण्याची शक्यता आहे. तसेच वादळी वाऱ्याच्या शक्यतेमुळे किनारपट्टी भागात राहणाऱ्यांनी भरतीच्या वेळी सावधान राहावे असे आवाहन हवामान खात्याने केले आहे.
आजचे भरती आहोटीचे वेळापत्रक : रविवारी सकाळी 5 ते 6 या एका तासात सर्वाधिक पाऊस नोंदवला गेला. सकाळी हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार, दिवसभर आकाश ढगाळ राहणार असून मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पावसाचा धोका असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. दुपारी 2.55 वाजता 3.24 मीटर उंच भरतीची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, रात्री 8.50 वाजता 1.31 मीटर ओहोटीची शक्यता आहे. तसेच 29 सप्टेंबर रोजी पहाटे 3.58 वाजता 3.43 मीटरच्या भरतीची शक्यता आहे.
गेल्या 24 तासांत मुंबईत नोंद झालेला पाऊस : गेल्या 24 तासांत मुंबईतील कुलाब्यात 71.98 मिमी, पूर्व उपनगरात 70.44 मिमी आणि पश्चिम उपनगरात 81.42 मिमी पावसाची नोंद झालीय. मुंबई आणि उपनगरात मुसळधार पावसामुळे वाहतूक व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असून, प्रशासनाकडून सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबईत आज आणि उद्या पावसाचा जोर कायम राहणार असून, काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा धोका संभवतो. नागरिकांनी सुरक्षित राहावे, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन हवामान खात्याने केले आहे.
