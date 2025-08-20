ठाणे : जिल्ह्यात मागील 48 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसानं मोठा कहर केला असून, यंदाच्या वर्षातील विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे. सततच्या पावसामुळे ठाणे जिल्ह्यातील अनेक नद्या, ओढ्यांना पूर आला असून, ग्रामीण भागातील अनेक गावांना जोडणारे पूल पुराच्या पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे.
प्रमुख मार्ग पाण्याखाली, वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः ठप्प : कल्याण-नगर, भिवंडी-वाडा आणि कल्याण-शीळ हे प्रमुख मार्ग पाण्याखाली गेले असून या मार्गांवर शेकडो वाहनं अडकून पडली आहेत. परिणामी वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः ठप्प झाली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावर पाणी साचल्यामुळे रेल्वे सेवा देखील पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून, हजारो प्रवासी विविध रेल्वे स्थानकांवर अडकून पडले आहेत. यामुळे नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सर्वाधिक पाऊस उल्हासनगर आणि अंबरनाथ तालुक्यांमध्ये नोंदवण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून आपत्कालीन मदत कार्य सुरू करण्यात आलं असून, नागरिकांनी आवश्यक नसताना घराबाहेर पडू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.
संसारोपयोगी साहित्याचं मोठं नुकसान : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच शहरांतील सखल भागांमध्ये पाणी साचलं असून, शेकडो घरांमध्ये पावसाचं पाणी घुसल्यानं नागरिकांचे मोठे हाल झाले आहेत. भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, मुंब्रा, अंबरनाथ, टिटवाळा, उल्हासनगर, बदलापूर यांसारख्या शहरी भागांसह ग्रामीण भागांतील अनेक सखल परिसर जलमय झाले आहेत. या भागांतील हजारो नागरिकांरी घरं आणि दुकानं पाण्याखाली गेल्यानं संसारोपयोगी वस्तूंचं मोठं नुकसान झालं आहे.
तसेच, अनेक रस्त्यांवर पाणी साचल्यानं वाहनं बंद पडली असून, वाहनचालकांना पाण्यात अडकलेली वाहनं ढकलत बाहेर काढावी लागत आहेत. या परिस्थितीमुळे नागरिकांचं दैनंदिन जीवन पूर्णतः विस्कळीत झालं आहे.
बदलापूर आणि मुरबाडला पावसाचा सर्वाधिक फटका : बदलापूर आणि मुरबाड तालुक्यांना सर्वाधिक पावसाचा फटका बसला आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील रायते ते दहागाव मार्गावरील उल्हास नदीवरील पुलावर पाणी आल्यानं वाहतूक ठप्प झाली आहे. मुरबाड तालुक्यातील चिखले गावाला जाणाऱ्या काळू नदीवरील पुलावरून पाणी वाहत असल्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
तसेच, मुरबाड तालुक्यातील मुरबाडी नदीवरील पुलावरून पाणी गेल्यानं 50 हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला आहे. संततधार पावसामुळे मुरबाड तालुक्यातील दूधनोळी येथील समीर संतोष राऊत (वय 25) या तरुणाचा पाडाळ येथील तलावात बुडून मृत्यू झाला आहे. शहापूरमध्ये एक कच्चं घर कोसळलं आहे. पण सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
रायते पूल वाहतुकीसाठी बंद : मंगळवार संध्याकाळपासून कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर असलेला रायते येथील पूल वाहतुकीसाठी बंद करून तेथील वाहतूक टिटवाळामार्गे वळवण्यात आली होती. मात्र, टिटवाळा परिसरातही उल्हास नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे, टिटवाळ्याहून गोविली-रायतेकडे जाणारा मार्ग देखील बंद करण्यात आल्याची माहिती कल्याण तालुका तहसीलदारांनी दिली आहे.
नदीच्या पाण्याची पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नदीपात्राबाहेर पाणी येऊन सखल भागात पाणी साचलं आहे. या पाण्यामुळे शहाड फाटक येथील रस्ता बंद झाला असून, वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे.
प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा : जिल्ह्यात सर्वत्र मुसळधार पावसाचा प्रचंड जोर कायम असून, आपत्ती व्यवस्थापन आणि महसूल विभागाच्या यंत्रणा प्रत्येक ठिकाणी कार्यरत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. मुरबाडहून वाशिंदकडे जाणारा चिखले पूल पूराच्या पाण्याखाली गेल्यानं 12 ते 15 गावांचा संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे या गावांमधील नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. भिवंडी शहरासह ग्रामीण भागातही कोसळधार पावसामुळे हाहाकार माजला असून, जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. जिल्ह्यातील सर्वच नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली असून, नदी, खाडी व ओढ्यांच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
