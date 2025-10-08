ETV Bharat / state

26/11 हल्ल्याचा बदला घेण्यास सैन्य तयार होतं, पण काँग्रेसनं कोणाच्या दबावामुळं कारवाई रोखली?; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सवाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी मुंबईत दाखल झाले. त्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन केलं.

Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

October 8, 2025

मुंबई : "2008 मध्ये दहशतवाद्यांनी मुंबईवर क्रूर हल्ला केला. तेव्हा काँग्रेस सरकारनं कमजोरी दाखवली आणि दहशतवाद्यांसमोर गुडघे टेकले", असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केला. माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेल्या एका वक्तव्याचा हवाला देत नरेंद्र मोदी म्हणाले, "26/11 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य पाकिस्तानवर हल्ला करण्यास तयार होतं. मात्र, एका देशाच्या दबावामुळं तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं सैन्याला कारवाईपासून रोखले," अशी कबुली काँग्रेसच्या माजी गृहमंत्र्याने दिल्याचा आरोप मोदींनी केला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी मुंबईत दाखल झाले. त्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन केलं आणि 22 मिनिटांच्या भाषणात ऑपरेशन सिंदूर, जीएसटी सुधारणा आणि विकसित भारत या विषयांवर भाष्य करण्यासह त्यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अदानी समूहाचे गौतम अदानी, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.

देशाच्या सुरक्षेपेक्षा मोठं काही नाही : नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मुंबई हल्ल्यानंतर आमचे सैन्य पाकिस्तानवर हल्ला करण्यास तयार होतं. मात्र कुठल्यातरी देशाच्या दबावामुळं सैन्याला उत्तर देण्यापासून रोखण्यात आलं. काँग्रेसनं याचं उत्तर दिलं पाहिजे. कारण याची किंमत देशाला प्रत्येकवेळी चुकवावी लागत आहे. काँग्रेसच्या कामजोरीनं दहशतवाद्यांना मजबूत केलं. पण, आमच्यासाठी देशाच्या सुरक्षेपेक्षा मोठं काही नाही. आजचा भारत कमजोर नव्हे, तो घरात घुसून मारतो, हे आम्ही ऑपरेशन सिंदूर मधून दाखवून दिले", असंही यावेळी नरेंद्र मोदी म्हणाले.


गरीबांच्या सशक्तीकरणाला प्राथमिकता

  • "गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे सशक्तीकरण हे आज देशाचे प्राधान्य आहे. जीएसटी सुधारणांमुळं अनेक गोष्टी स्वस्त झाल्या, ज्यामुळं देशाचे सामर्थ्य वाढलं. यंदाच्या नवरात्रीत विक्रीनं अनेक वर्षांचे विक्रम मोडले. प्रत्येकानं स्वदेशीचा अवलंब करावा आणि आम्ही स्वदेशी आहोत, याचा अभिमान बाळगावा," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
  • याचबरोबर, "नवी मुंबईत हे मुंबईलगत दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार झाले आहे. हे विमानतळ या क्षेत्राला आशियातील सर्वात मोठे कनेक्टिव्हिटी हब बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तसंच, मुंबईला पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो मिळाली आहे, जी प्रवास सुलभ करेल आणि विकसित भारताचे प्रतीक आहे," असंही नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.

महाराष्ट्रातील शेतकरी युरोपशी जोडले जाणार : नरेंद्र मोदी म्हणाले, "नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विकसित भारताची झलक दिसते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीत असलेलं हे विमानतळ संस्कृती आणि समृद्धीचं प्रतीक आहे. या विमानतळामुळं केवळ मुंबई आणि नवी मुंबई नव्हे, तर आसपासच्या प्रदेशातील नागरिकांचं जीवनमान उंचावेल. त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील. नवी गुंतवणूक येईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची उत्पादने युरोपसह आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचतील, गुंतवणूक वाढेल आणि नवे उद्योग-कारखाने उभे राहतील."

2030 पर्यंत भारत 'एमआरओ' हब बनेल : नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, "भारतानं एक हजारहून अधिक नव्या विमानांची ऑर्डर दिली आहे. यासाठी देखभाल सुविधाही विकसित केल्या जात आहेत. 2030 पर्यंत भारत मेंटेनन्स, रिपेयर आणि ओव्हरहॉल (एमआरओ) हब बनेल, ज्यामुळे तरुणांना रोजगार मिळेल. बंदरे, विमानतळ यासारख्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे रोजगार वाढत आहे."

महाविकास आघाडीवर आरोप : नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी महाविकास आघाडी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव न घेता हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, "एकीकडे आम्ही विकासकामे करीत असताना, काहीजण त्यात अडथळे आणत आहेत. मधल्या काळात मुंबईकरांना हक्काच्या सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आलं. आज मेट्रोमुळं मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातील प्रवास मिनिटांवर आला असताना, मधल्या काळात त्यात देखील अडथळे आणण्यात आले. त्यांच्यामुळं मेट्रोवरील खर्च हजारो कोटींनी वाढला," असा आरोप यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी केला.


स्वप्नपूर्ती झाली : नरेंद्र मोदी पुढं म्हणाले की, "माझं स्वप्न होतं, की पायात साधी चप्पल घालणारा नागरिक देखील विमान प्रवासी व्हावा. ते स्वप्न हळूहळू पूर्ण होत आहे. आज देशात 160 विमानतळ उभे राहिले आहेत. उडान योजनेच्या माध्यमातून लाखो लोकांनी पहिल्यांदा विमान प्रवास केला. त्यामुळं आज भारत जगातील तिसरा देशांतर्गत विमान प्रवासी हाताळणारा देश ठरला आहे."

