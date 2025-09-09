कांद्याच्या भावात घसरण; अन्यथा कांद्याचे ट्रक पेटवून देऊ, रयत क्रांती संघटनेचा इशारा
कांद्याचे दर कोसळल्यामुळं उत्पादकांना कांदा सद्यस्थितीत विक्रीला आणणे शक्य नाही. या स्थितीत कांदा उत्पादकांना सहकार्य करण्याऐवजी सरकारकडून बफर स्टॉक कमी दरात बाजारात आणला जात आहे.
Published : September 9, 2025 at 3:25 PM IST
नाशिक : कांद्याचे भाव गेल्या महिन्यापासून कोसळत आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. सद्यस्थितीत 10 ते 11 रुपये प्रति किलो कांदा विकला जातोय. कांद्याच्या उत्पादनाला 20 रुपये इतका खर्च येतोय. या स्थितीत नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांद्याचा बफर स्टॉक सरकारने बाजारात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होईल. त्यामुळं आम्ही नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा विकू देणार नाही तसंच कंटेनर्स आणि ट्रक हे डिझेल टाकून पेटवून देऊ असा इशारा रयत क्रांती संघटनेनं दिलाय.
अन्यथा कांद्याचे ट्रक पेटवून देऊ : सातत्याने कांद्याचे भाव कोसळत असल्यानं नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. 19 जुलै रोजी संघटनेच्या वतीनं नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा-भाकरी खाऊन आंदोलन करण्यात आलं होतं. सद्यस्थितीत कांद्याला मिळणारा भाव हा शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. अशा परिस्थितीत नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्यास सद्यस्थितीत मिळणाऱ्या भावापेक्षा आणखी दोन ते तीन रुपये कांद्याचे दर घसरतील. त्यामुळं सरकारने बफर स्टॉक म्हणून साठवलेला कांदा रेशन दुकानातून सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून द्यावा त्याला आमचा विरोध नाही. याशिवाय उरलेला कांदा हा समुद्रात फेकून द्या, अन्यथा जमिनीत खड्डा करून पुरून टाका. मात्र, हा कांदा बाजारात येता कामा नये. अन्यथा आम्ही नाफेड आणि एनसीसीएफचे कांद्याचे कंटेनर्स आणि ट्रक डिझेल टाकून पेटवून देऊ असं रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार यांनी म्हटलंय.
राज्यव्यापी लोकप्रतिनिधी फोन आंदोलन : सहा महिन्यांपासून चाळीमध्ये साठवून ठेवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूप कमी दराने विकावा लागत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. शेतकरी कांदा चाळीत साठवून ठेवून सरकारकडून योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत. परंतु, सरकार कांद्याचा बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केवळ ग्राहक हिताचं धोरण राबवत आहे. त्यात शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी गप्प बसणार नाहीत. राज्यव्यापी फोन आंदोलनातून प्रत्येक शेतकरी थेट लोकप्रतिनिधीला जाब विचारणार आहे अशी माहिती, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.
