पैशासाठी जाणीवपूर्वक केली हेरगिरी, गोपनीय माहितीचे मेसेज डिलीट, एटीएस तपासात काय झालं उघड? - HONEY TRAP CASE

रवी वर्मा हनीट्रॅप प्रकरण ( ETV Bharat Reporter/File Photo )

Published : May 31, 2025 at 7:09 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 7:29 PM IST

ठाणे : देशात हेरगिरीच्या प्रकरणात कुरुलकर याच्यानंतर कळव्याच्या रवी वर्माचं दुसरं प्रकरण समोर आलंय. वर्माला हेरगिरीचे भरपूर पैसे मिळाल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. आपण हेरगिरी करत असल्याची जाणीव रवीला होती. गोपनीय माहितीचे अनेक मेसेज डिलीट केल्याचं एटीएस तपासात समोर आलं आहे. भारतातून आणि विदेशातून मोठ्या प्रमाणात रवीच्या बँक खात्यावर पैसे आले होते. हेरगिरी जाणीवपूर्वकच केल्याचं एटीएसच्या तपासात समोर आलं आहे. नौदलाकडून दिलं कंत्राट : मुळात पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याच्या काही दिवसापूर्वीच रवीच्या या हेरगिरीची एटीएसला माहिती मिळाली होती. एटीएसचे पथक त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होतं. रवीला मदत करणारे किंवा तो ज्यांच्या संपर्कात आहे त्याचा शोध घेतला जात होता. मात्र, पहलगामच्या हल्ल्यानंतर एटीएसनं त्याच्यावर लक्ष केंद्रीत केलं. चाचपणी केल्यानंतर धक्कादायक प्रकार समोर आला. रवी वर्मा ज्या कंपनीत काम करत होता, त्या कंपनीला नौदलाकडून कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती चौकशीत वर्माने दिली आहे. पैशाच्या हव्यासापोटी जाणीवपूर्वक हेरगिरी : रवीच्या खात्यात पैसे कधी भारतातून तर, कधी परदेशातून जमा होत असल्याचं एटीएसच्या निदर्शनास आलं आहे. पैशांच्या हव्यासापोटीच त्यानं ही माहिती लिक केल्याच्या निकषापर्यंत ATS चे पोलीस पोहचले आहेत. आपण काय करतोय याची नक्कीच जाणीव रवीला होती म्हणूनच अनेक मेसेज त्यानं डिलीट केले आहेत.

