रत्नागिरी- जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी येथे सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास एक भीषण अपघात घडला. भरधाव वेगानं येणाऱ्या थार जीपनं प्रवासी रिक्षाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये रिक्षातील चार प्रवासी आणि थार चालकाचा समावेश आहे. या अपघातामुळे पिंपळी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. नुराणी मोहल्ल्यातील चार जणांचा एकाच वेळी झालेला मृत्यू मोठी शोकांतिका ठरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चिपळूणजवळील पिंपळी येथे सोमवारी रात्री साधारण ११ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात घडला. एक थार गाडी भरधाव वेगानं जात असताना समोरून येणाऱ्या प्रवासी रिक्षाला जबर धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की रिक्षाचा चक्काचूर झाला. रिक्षातील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर थार चालकाचाही जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर थार समोरून येणाऱ्या ट्रकला जाऊन धडकली, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली आहे.
अपघाताचा तपास सुरू- अपघाताची माहिती मिळताच चिपळूणचे डीवायएसपी बेले, पोलीस निरीक्षक यंत्रणेसह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तातडीनं मदतकार्य सुरू करून मृतदेह बाहेर काढले. त्यांना चिपळूण ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आलं. पोलिसांकडून अपघातग्रस्त वाहनांची पाहणी करण्यात आली. या अपघाताचे नेमकं कारण काय? थार गाडी नेमकी कुठून आणि कोणत्या दिशेनं प्रवास करत होती? याचा तपास सुरू आहे.
- दरम्यान, या अपघातात पिंपळी येथील नुराणी मोहल्ल्यातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.
हेही वाचा-