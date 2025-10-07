वडखळ-अलिबाग रस्त्यावरील खड्ड्यांविरोधात शेकाप आक्रमक; रास्ता रोको आंदोलनानंतर प्रशासनाचं लेखी आश्वासन
वडखळ अलिबाग रस्त्याच्या दुरवस्थेविरोधात शेकापने रास्ता रोको आंदोलन केलं. प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित केलं. रस्त्याची दुरुस्ती झाली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा शेकापनं इशारा दिला.
Published : October 7, 2025 at 4:45 PM IST
रायगड : जिल्ह्याचं मुख्यालय असलेल्या अलिबागला जोडणारा वडखळ-अलिबाग रस्ता सध्या अत्यंत दुरावस्थेत आहे. पावसाळा संपत आला तरी रस्त्यावर पडलेले खड्डे अद्याप बुजवलेले नाहीत. त्यामुळं प्रवासी, नागरिक आणि वाहन चालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. या खराब रस्त्यांविरोधात मंगळवारी शेतकरी कामगार पक्षानं आक्रमक भूमिका घेत अलिबाग तालुक्यातील पेजारी चेकपोस्ट इथं रास्ता रोको आंदोलन केलं. यावेळी प्रशासनाचं लेखी आश्वासन घेतल्यावर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.
रस्ते दुरुस्त करा, खड्डे बुजवा : शेकापच्या राज्य महिला आघाडी प्रमुख मानसी म्हात्रे आणि प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कार्यकर्ते रास्ता रोको आंदोलनात सहभागी झाले. 'रस्ते दुरुस्त करा, खड्डे बुजवा' अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. रास्ता रोकोमुळं वाहतुकीचा खोळंबा झाला. त्यामुळं वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
असा रस्ता म्हणजे प्रशासनाचं अपयश : "पुढील दहा दिवसांत जर रस्त्यावरील खड्डे बुजवले नाहीत, तर आम्ही आंदोलन अधिक तीव्र करू. अलिबाग हा जिल्ह्याचा चेहरा आहे. इथं जिल्हाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, शासकीय विभाग आहेत. तरीदेखील असा रस्ता असणं म्हणजे प्रशासनाचं अपयश आहे," अशी प्रतिक्रिया शेकाप पक्षाच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी दिली.
फक्त आश्वासनावर आम्ही थांबणार नाही : जोपर्यंत प्रशासन ठोस भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी घेतली. त्यामुळं रास्ता रोको आंदोलन जवळपास दोन तास सुरू होतं. त्यामुळं मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल झाले. यावेळी त्यांनी दिवाळीपूर्वी रस्ते सुस्थितीत करण्याचं लेखी आश्वासन दिलं. हे आश्वासन मिळाल्यानंतर अखेर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. "फक्त आश्वासनावर आम्ही थांबणार नाही. प्रत्यक्ष काम झालं नाही, तर यापेक्षा उग्र आंदोलन उभारलं जाईल," असा इशारा शेकाप पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख मानसी म्हात्रे यांनी दिला.
हेही वाचा :