विश्वास पाटील यांच्या निवडीने घालमोडे दादांची परंपरा कायम; साहित्य संमेलनावर मनुवाद्यांचा प्रभाव, 'विद्रोही'ची खरमरीत टीका
Intro:साताऱ्यातील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावर मनुवादी विचारसरणीचा प्रभाव राहणार असल्याची टीका विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने केली आहे.
Published : September 17, 2025 at 5:55 PM IST
सातारा - साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्ष निवडीबद्दल महात्मा फुले यांच्या भाषेतच सांगायचे झाले तर घालमोडे दादांची परंपरा कायम ठेवली आहे, अशी खरमरीत टीका विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे अध्यक्ष कॉ. धनाजी गुरव आणि सरचिटणीस कॉ. डॉ. जालिंदर घिगे यांनी केली आहे.
साहित्य संमेलनावर मनुवादी विचाराचा प्रभाव - 'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवाराशी संबंधित असलेल्या समरसता साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविलेले होते. त्यांची ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने या संमेलनावर संघाचा म्हणजेच मनुवादी विचारसरणीचा प्रभाव दिसणार असल्याचेही विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
मनुवाद्यांकडून विश्वास पाटील यांना बक्षिसी - 'विद्रोही'ने आपल्या प्रतिक्रियेत पुढे म्हटले आहे की, महात्मा फुले यांनी उल्लेखलेल्या बोलक्या सुधारकांच्या उदाहरणातील हे अध्यक्ष असल्याचे म्हणावे लागेल. तसंच शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे-क्रांतिसिंह नाना पाटील, कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि संत परंपरेतील संत कबीर, जगद्गुरु तुकोबाराय, संत सोयराबाई, संत जनाबाई यांच्या समतावादी, मानवतावादी भूमिकेच्या विरोधात बोलणाऱ्याची ९९ व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. जात वर्चस्वातून अपमानजनक वक्तव्य करून नंतर माफी मागणारे विश्वास पाटील हे माफीवीर आहेत. त्यांना अध्यक्षपदाची बक्षिसी देऊन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनवाल्यांनी आपली भूमिकाच स्पष्ट केली आहे.
साहित्य संमेलनवाल्यांची परशुराम आणि नथुरामाशी बांधिलकी - अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनवाल्यांनी चिपळूण येथे परशुराम तर ठाणे येथे नथुराम गोडसे यांच्याशी बांधिलकी दाखवली होती. आता छ. संभाजी महाराज यांची बदनामी करण्यात पुढे असलेल्या विश्वास पाटील यांची संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली असल्याने त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसत असल्याचा आरोप विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे प्रवक्ते कॉ. अविनाश कदम आणि कॉ. विजय मांडके यांनी केला आहे.
विद्रोही साहित्य संमेलनही साताऱ्यातच - विद्रोही साहित्य संस्कृती संमेलन जानेवारी २०२६ मध्ये साताऱ्यात होणार आहे. कष्टकरी, बहुजन वर्गाच्या दुःखाची चर्चा न करणाऱ्या आणि त्यावर उपाय न सांगणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास न जाता बहुजन समाजाने आपले दुःख, वेदना, प्रश्न, उपाय मांडणाऱ्या विद्रोही साहित्य संमेलनामध्ये सहभागी व्हावे, असं आवाहन विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे संस्थापक व माजी संमेलनाध्यक्ष वाहरू सोनवणे, डॉ. बाबुराव गुरव, ॲड. सुभाष पाटील, विद्रोहीचे अध्यक्ष कॉ. धनाजी गुरव, सरचिटणीस डॉ. जालिंदर घिगे, प्रवक्ते कॉ. अविनाश कदम व कॉ. विजय मांडके यांनी केले आहे.
हेही वाचा...
- माझ्या दोन वाक्यांचा वापर करून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न- साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर विश्वास पाटील यांचा दावा
- फौजदाराचा 'जावई' झाला ९९ व्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष! कराड तालुक्यातील सासरवाडीशी आहेत खास ऋणानुबंध
- ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी 'विश्वास पाटील' यांची निवड