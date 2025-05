ETV Bharat / state

'वेव्हज' शिखर परिषदेत रामोजी समूहाचा स्टॉल दिमाखात उभा, माहिती घेण्यासाठी लोकांची गर्दी... - WAVES 2025

रामोजी समूहाचे चेअरमन अँड मॅनेजमेंट डायरेक्टर सीएच किरण आणि के. बापीनिडू उपस्थित लोकांशी बोलताना... ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 1, 2025 at 7:17 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 8:30 PM IST 2 Min Read

मुंबई : येथील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये वेव्हज शिखर परिषद - 2025 चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद आजपासून म्हणजे १ ते ४ मे पर्यंत चालणार आहे. या परिषदेचा आज पहिला दिवस होता. पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. या परिषदेला देश-विदेशातून विविध क्षेत्रातील दिग्गजांनी हजेरी लावली आहे. त्यामुळे बांद्रा परिसरात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे. या परिषदेचे विशेष म्हणजे रामोजी समूहाचा स्टॉल दिमाखात उभा आहे. त्यामुळे याठिकाणी माहिती घेण्यासाठी लोकांची गर्दी होत असून, हा रामोजी समूहाचा स्टॉल लोकांसाठी केंद्रबिंदू ठरत आहे.



माहिती घेण्यासाठी लोकांची गर्दी : वेव्हज शिखर परिषदेत देशातील विविध भागातील कला, संगीत, टेक्नॉलॉजी, संस्कृती, खाद्य आदी क्षेत्रातील विविध स्टॉल मांडण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये रामोजी समूहाचा स्टॉल आहे. या स्टॉलचे वैशिष्ट्य म्हणजे मागील तीस वर्षांपासून सातत्याने फिल्म प्रॉडक्शन आणि मीडियामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी रामोजी समूहाने केली आहे. तसेच आता या स्टॉलमध्ये न्यूज, मीडिया आणि फिल्म प्रॉडक्शन यांची माहिती देणारा स्टॉल मांडण्यात आला आहे. रामोजी समूह म्हणजे नेमकं काय आहे? समूहाचे काम कसे चालते? आणि आता सोशल मीडियाच्या जमान्यात, एआयच्या जमान्यात नवीन तंत्रज्ञानाची कास धरत काम कशा पद्धतीने चालतं? हे जाणून घेण्यासाठी स्टॉलवर लोकांची गर्दी दिसून येत आहे.

'वेव्हज' शिखर परिषदेत रामोजी समूहाचा स्टॉल दिमाखात उभा (ETV Bharat Reporter)

