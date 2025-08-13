मुंबई – संपूर्ण जगभरात भारताची आर्थिक राजधानी अशी मुंबईची ओळख आहे. हे शहर अनेक अर्थाने संपूर्ण जगाचं आकर्षण आहे. त्यामुळे इथे दरवर्षी अनेक सोहळे, अनेक प्रदर्शन होत असतात. अशाच एका तीन दिवसीय देशातील सर्वात मोठ्या टुरिझम प्रदर्शनाची आज मुंबई सांगता झाली. ट्रॅव्हल अँड टुरिझम फेअर (TTF) 2025 या प्रदर्शनाची आज मुंबईच्या जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे सांगता झाली. या प्रदर्शनात देशभरातील पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या समूहांनी सहभाग दर्शवला. मात्र यात रामोजी समूहाच्या स्टॉलचा बोलबाला पाहायला मिळाला. विशेष म्हणजे या प्रदर्शनात रामोजी समूहाच्या स्टॉलने बूथ डेकोरेशन अवॉर्ड देखील मिळवला आहे.
ट्रॅव्हल अँड टुरिझम फेअर म्हणजे टीटीएफ हे देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले प्रदर्शन असून, यात देशभरातील हजारो ट्रॅव्हल कंपन्या, हॉटेल समूह सहभागी होत असतात. या प्रदर्शनात रामोजी समूहने देखील आपला सहभाग नोंदवला होता. आकर्षक स्टॉल, रामोजी फिल्म सिटी येथील पर्यटन विषयी माहिती देणारे पत्रक, एलईडी स्क्रीनवर लावण्यात आलेली चित्रफित, आकर्षक सजावट अशी रामोजी समूहाच्या स्टॉलची मांडणी करण्यात आल्याने तो टीटीएफ मध्ये येणाऱ्याेचे आकर्षणाचे केंद्र ठरला. 11 ऑगस्ट ते 13 ऑगस्ट या तीन दिवसाच्या प्रदर्शनाच्या काळात हजारो लोकांनी रामोजी समूहाच्या स्टॉलला भेट दिली.
या संदर्भात माहिती देताना रामोजी समूहाच्या मुंबई वेस्टर्न सेल्स विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मोबीन मेघराज यांनी सांगितलं, "तीन दिवसांच्या या प्रदर्शनात अनेकांनी रामोजी समूहाच्या स्टॉलला भेटी दिल्या. अनेक ट्रॅव्हल एजन्सींनी रामोजी समूहाबद्दल माहिती घेतली. रामोजी फिल्म सिटीमध्ये कोणत्या गोष्टी पाहण्यासारख्या आहेत. साहसी खेळांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे, बाहुबलीचा सेट या सर्वांची माहिती ट्रॅव्हल एजंटनी आमच्याकडून घेतली. याच फिल्म सिटीमध्ये राहण्याची देखील व्यवस्था आहे, याची अनेकांना माहिती नव्हती. याची माहिती आम्ही ट्रॅव्हल कंपन्यांना दिली. त्यामुळे या विविध ट्रॅव्हल कंपन्यांचा चांगला प्रतिसाद पाहायला मिळाला." अशी माहिती मेघराज यांनी दिली.
