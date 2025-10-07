सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रामगड 'राज्य संरक्षित वास्तू', आशिष शेलार यांची घोषणा
मालवण तालुक्यातील गडकिल्याच्या संवर्धन संदर्भात सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.
Published : October 7, 2025 at 7:47 PM IST
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्हा हा निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक वास्तूंनी नटलेला, धार्मिक अधिष्ठान असलेला जिल्हा आहे. त्यामुळं या जिल्ह्यात पर्यटनाच्या दृष्टीनं, तसंच ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतन आणि संवर्धनासाठी येथील नांदोश गढीचे शास्त्रीय उत्खनन, भगवंतगडची पुरातत्त्वीय पाहणी आणि रामगडला 'राज्य संरक्षित वास्तू' घोषित करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.
कोकणाच्या विकासासाठी ठोस कार्यक्रम : मालवण तालुक्यातील गडकिल्याच्या संवर्धन संदर्भात सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी (7ऑक्टोबर) बैठक झाली. या बैठकीला मत्सव्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांच्यासह स्थानिक नागरिक उपस्थित होते. यावेळी मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकणाच्या विकासासाठी ठोस कार्यक्रम सुरू आहे. कोकणाच्या या वारशात सिंधुदुर्गलाही आपला हक्काचा वाटा मिळावा, हे आमचे ध्येय आहे."
बैठकीत घेतलेले निर्णय...
- नांदोश गढीचे उत्खनन : मालवण तालुक्यातील 28 गुंठे क्षेत्रफळ असलेल्या नांदोश गढीचं शास्त्रीय पद्धतीनं उत्खनन करून त्यातील ऐतिहासिक वारसा जगासमोर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्खननासाठी लागणारा निधी मंजूर करून कामाला तात्काळ सुरुवात होणार आहे.
- भगवंतगडाबाबत अहवाल मागवला : सिद्धेश्वर मंदिर परिसरासह सुमारे 2.5 एकर क्षेत्रफळातील भगवंतगडवरील संवर्धन आणि जतनासाठी पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- रामगड ‘राज्य संरक्षित वास्तू’ : मालवण तालुक्यातील 5 एकर क्षेत्रफळ असलेला रामगड किल्ला त्याच्या वास्तुशास्त्रीय, धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वामुळे ‘राज्य संरक्षित वास्तू’ घोषित करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू होईल.
सर्वांना विश्वासात घेऊन काम करणार - आशिष शेलार
याविषयी सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार म्हाणाले, "नांदोश गढी, भगवंतगड आणि रामगड हे इतिहासाचे सजीव प्रतीक आहेत. या ठेव्याचं संवर्धन करणं, हे आपले सामूहिक कर्तव्य असून, आमचं सरकार या दिशेनं ठोस पावलं उचलत आहे. या तिन्ही उपक्रमांसाठी स्थानिक ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद सदस्य आणि खासगी जमिनींचे मालक यांच्या संमतीनं काम केलं जाणार आहे", असंही त्यांनी सांगितलं.
