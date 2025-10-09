'विधिमंडळातील मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीनं गुंड निलेश घायवळच्या शस्त्र परवान्यासाठी शिफारस केली'; रामदास कदम यांचा गौप्यस्फोट
योगेश कदम यांनी गुंड निलेश घायवळच्या शस्त्र परवान्यासाठी शिफारस केल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला आहे. याला रामदास कदम यांनी प्रत्युत्तर दिलं.
Published : October 9, 2025 at 8:50 PM IST
मुंबई : दसरा मेळाव्यापासून सुरू झालेला रामदास कदम, योगेश कदम यांच्याविरुद्ध शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि अनिल परब यांच्यातील वाद अद्याप शांत झालेला नाही. बाळासाहेबांचे ठसे हे प्रकरण शांत होत नाही तोच आता अनिल परब यांनी रामदास कदम यांचे चिरंजीव गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांच्यावर कुख्यात गुंड निलेश घायवळला शस्त्र परवाना देण्यासाठी शिफारस केल्याचा आरोप केला आहे. "विधिमंडळातील उच्च पदावरील आमदार, मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीनं शस्त्र परवान्यासाठी शिफारस केली" असं म्हणत रामदास कदम यांनी या आरोपाला प्रत्युत्तर दिलं.
उच्च पदावरील ती व्यक्ती कोण? : रामदास कदम यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळं आता उच्च पदावरील ती व्यक्ती कोण? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. योगेश कदम यांनी त्या व्यक्तीचं नाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळवल्याचं रामदास कदम यांनी सांगितलं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना रामदास कदम म्हणाले "या प्रकरणात योगेश कदम यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे प्रकरण समोर आल्यावर मी योगेश यांना त्याबाबत विचारलं. गुंड निलेश घायवळचा भाऊ सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्यासाठी विधिमंडळातील उच्च पदावर बसलेल्या आमदार, मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्तीनं योगेश कदम यांच्याकडं शिफारस केली होती. त्या व्यक्तीला न्यायाधीश म्हणावं लागेल. मला त्या व्यक्तीचं नाव इथं घ्यायचं नाही. पण, ती व्यक्ती मोठी आहे. उच्च पदावर बसलेली आहे. अशा व्यक्तीनं सचिन घायवळ हा स्वच्छ चारित्र्याचा व्यक्ती असल्याची शिफारस योगेश कदम यांच्याकडं केली. त्यामुळं योगेश यांनी शस्त्र परवान्याचा निर्णय घेतला."
हॉटेल ड्रमबीट बार कोणाचा? : अनिल परब यांनी डान्सबार प्रकरणावरून कदम पिता-पुत्रांवर आरोप केले होते. या आरोपांना रामदास कदम यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. "ड्रमबीट बार कुणाचा?" असं म्हणत रामदास कदम यांनी थेट ठाकरे यांचं नाव या बारशी जोडलं आहे. रामदास कदम म्हणाले, "मागील अडीच वर्षांपासून योगेश कदम यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. योगेश कदम निवडून आल्यामुळं यांच्या पोटात दुखत आहे. तो बार माझ्या पत्नीच्या नावानं आहे ही गोष्ट खरी असली तरी, तो डान्स बार नाही. हॉटेल ड्रमबीट बार कोणाचा आहे? हे अनिल परब यांनी सांगावं. तो बार ठाकरे कुटुंबीयांचा आहे. आता तो बार बंद आहे. त्याचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. मी माझ्या उभ्या आयुष्यात असे काळे धंदे केले नाहीत," अशी प्रतिक्रिया रामदास कदम यांनी दिली आहे.
