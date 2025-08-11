ETV Bharat / state

महायुतीतील चौथा आणि महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचे सर्वेसर्वा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हे मात्र महायुतीतील नेत्यांवर नाराज असल्याचं आठवलेंनीच सांगितलंय.

Ramdas Athawale meets the Prime Minister
रामदास आठवलेंनी घेतली पंतप्रधानांची भेट (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 10:43 AM IST

मुंबई – सध्या महाराष्ट्रात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. या निवडणुका कोण? कशा? कोणासोबत लढणार? यावरून सध्या तर्कवितर्क लावले जात आहेत. भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे महायुती म्हणून लढणार का? तर शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि काँग्रेस मुंबईत महाविकास आघाडी म्हणून लढणार का? अशा चर्चा सुरू असतानाच महायुतीतील चौथा आणि महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाचे सर्वेसर्वा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे मात्र महायुतीतील नेत्यांवर नाराज असल्याचं आठवले यांनीच सांगितलंय.

भेटीदरम्यान पंतप्रधानांसोबत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा : महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शुक्रवारी आठ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पंतप्रधानांसोबत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती रामदास आठवले यांनी सोशल मीडियावर दिलीय. यात त्यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीचे फोटो शेअर केले असून, पंतप्रधानांसोबत नेमक्या कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली, याची माहिती त्यांनी दिली आहे. यातील एक मुद्दा महायुतीतील नाराजीचा देखील आहे. त्यानंतर याच मुद्द्यावर शनिवारी 9 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांना फोनवर देखील याबाबतची माहिती दिल्याचंदेखील रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे.

कार्यकर्त्यांचे आरपीआय स्थापनेपासूनच प्रत्येक आघाड्यांवर कठोर परिश्रम : याबाबत मंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितलं की, "आम्ही महायुतीचे जुने आणि विश्वासू घटक आहोत. महाराष्ट्रातील आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांनी स्थापनेपासूनच प्रत्येक आघाड्यांवर कठोर परिश्रम केले आहेत. महाराष्ट्रातील सरकारमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा समावेश करण्याची मागणी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडली. यामुळे केवळ आरपीआय कार्यकर्त्यांचेच नव्हे तर संपूर्ण आंबेडकरी विचारसरणीचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळेल."

भाजपाने आम्हाला मंत्रिपद दिलं नाही : पुढे मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे की, "केवळ मंत्रिपद नाही, तर सत्तेत कोणतीही महत्त्वाची भूमिका देखील आमच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला मिळालेली नाही. खरं तर आम्हाला महाराष्ट्रात मंत्रिपद अपेक्षित होतं, मात्र ते भाजपाने आम्हाला दिलं नाही. याबाबत मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यापूर्वी देखील सविस्तर चर्चा केली आहे. आता आम्हाला आगामी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका या निवडणुकांमध्ये समाधानकारक जागा हव्या आहेत." सोबतच राज्यात किमान दोन महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि 60 ते 70 महामंडळांमध्ये सदस्यत्व देण्यात यावं, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.

