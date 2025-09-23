ETV Bharat / state

36 कोटींचा खर्च, 10 महिने दुरुस्ती तरीही गडकरी रंगायतनच्या भिंतीतून येतय पाणी, नाट्यगृहाची दयनीय अवस्था

ठाण्यातील गडकरी रंगायतनची 36 कोटी रुपये लाऊन दुरुस्ती केल्यानंतरही भिंतीतून पाणी येतेय. त्यामुळं नागरिक आणि कलावंतांनी कामाच्या गुणवत्तेवर तीव्र संताप व्यक्त केला.

RAM GANESH GADKARI RANGAYATAN
गडकरी रंगायतनच्या भिंतीतून येतय पाणी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : नाट्य रसिकांची पंढरी समजली जाणाऱ्या ठाण्यातील गडकरी रंगायतनमध्ये भिंतीतून पाणी गळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुमारे 36 कोटींचा खर्च आणि 10 महिन्यांचा कालावधी नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी लागला. तरीही भिंतीतून पाणी गळण्याच्या प्रकार पाहिल्यावर कलाकार आणि नाट्यप्रेमींनीं संताप व्यक्त केला आहे. एवढ्या पैशाचं कोणतं काम केलं? असा सवाल ठाणेकर विचारत आहेत.

काम दुरूस्तीसाठी की फक्त बिल काढण्यासाठी : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नाट्य रसिकांच्या मागणी खातर गडकरी रंगायतन उभारण्याचे आदेश देऊन हे रंगायतन उभारलं होतं. आतापर्यंत करोडो रुपये आणि अनेक वर्षांचा कालावधी नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आलाय. दुरूस्तीसाठी गडकरी रंगायतन ऑक्टोबर 2024 मध्ये बंद झालं. त्यावेळी 36 कोटींमधून रंगमंच स्वच्छता, ध्वनी व्यवस्था, छताचं काम, वातानुकूलित यंत्रणा, आसन व्यवस्था आणि रंगरंगोटी यावर खर्च करण्यात आला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 15 ऑगस्टला नुतनीकरण केलेल्या रंगायतनाचं उद्घाटन केलं. मात्र नुतनीकरणानंतर अवघ्या एका महिन्यात भिंतीतून पाणी आल्यानं आता पुन्हा एकदा दुरुस्ती कामाला सुरवात झाली आहे. यामुळं खरच दुरुस्तीचं काम दर्जेदार होतं की फक्त बिल काढण्यासाठी काम केली जातात? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होतोय.

गडकरी रंगायतनच्या भिंतीतून येतय पाणी (ETV Bharat Reporter)

दुरुस्तीनंतर वाद सुरूच : गडकरी रंगायतनमधील काही खुर्च्यांवरून रंगमंच व्यवस्थित पाहता येत नाही, अशी तक्रार नागरिकांनी केली होती. तसंच नाट्यगृहाच्या नुतनीकरणानंतर आसनव्यवस्था 210 आसनांनी कमी झाली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्घाटन केलेली कोनशिला अडगळीत पडली आहे. भाषेचा अभ्यासक म्हणून ओळखले जाणारे राम गणेश गडकरी यांच्या नावाच्या रंगायतनमध्ये हिंदी भाषेत दिशादर्शक लावले होते. कलाकार आणि नागरिकांच्या आक्षेपानंतर हिंदी भाषेतील दिशादर्शक बदलण्यात आले.

एसी डक्टमधून गळाले पाणी : "एसीच्या पाण्याचा निचरा झाल्यामुळं भितींतून पाणी आलं. यावर योग्य ती दुरुस्ती केली जाईल. आधीच 10 महिने दुरुस्तीचं काम झालं आहे. पुन्हा दुरुस्ती म्हणजे त्याठिकाणी पुन्हा रंगरंगोटी देखील करावी लागणार. लवकरच ही कामं केली जातील," असं शहर अभियंता प्रशांत सोनग्रा यांनी सांगितलं.

मी प्रत्यक्षात पाहणी करणार : गडकरी रंगायतनमध्ये भिंतीतून पाणी झिरपण्याच्या प्रकाराची मला माहिती मिळाली. मी आता प्रत्यक्ष जाऊन ते पाहणार आहे, अशी प्रतिक्रिया ठाण्यातील लेखक, प्राध्यापक आणि कवी प्रवीण दवणे 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.

हेही वाचा :

  1. 'वेलिंग्टन व्ह्यू' इमारतीला अखेर फायर एनओसी मिळाली; वरचे मजले नियमित करण्याबाबत विचार सुरू, पालिकेकडून हायकोर्टात माहिती
  2. सायबर फसवणुकीचा डबल दणका! पोलीस हवालदाराला लाखोंचा गंडा, गुंतवणुकीच्या नावाखाली कोट्यवधींची फसवणूक
  3. वेळ देता येत नाही तर महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा - रामदास तडस

For All Latest Updates

TAGGED:

गडकरी रंगायतनGADKARI RANGAYATAN LEAKSTHANE GADKARI RANGAYATANLEAKAGE IN GADKARI RANGAYATANRAM GANESH GADKARI RANGAYATAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.