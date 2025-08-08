पुणे : बहीण भावाच्या पवित्र नात्याचं प्रतीक असलेला रक्षाबंधन सण शनिवारी सर्वत्र साजरा केला जाणार आहे. रक्षाबंधननिमित्त पुण्यातील बाजारपेठेत आकर्षक राख्या दाखल झाल्या आहेत. बाजारात विविध प्रकारच्या राख्या दाखल झाल्या असल्या तरी सध्या पुणे शहरात चॉकलेट राखीची क्रेझ पहायला मिळत आहे. अशाच प्रकारच्या चॉकलेटच्या आकर्षक राख्या पुण्यातील मूर्तिज बेकरीमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. या चॉकलेटच्या राख्यांमध्ये कार्टून, गुलाब आणि बाहुली अशा विविध राख्यांच्या समावेश आहे.
विविध सणात मिळतात चॉकलेटच्या राख्या : रक्षाबंधनच्या दिवशी बहीण भावाला राखी बांधल्यानंतर गोड खायला द्यायची परंपरा आहे. हेच लक्षात घेत विक्रम मूर्ती यांनी चॉकलेटम राख्या बनवायला सुरवात केली. पुण्यातील कॅम्प परिसरात असलेल्या मूर्तिज बेकरीमध्ये मागील 20 वर्षापासून चॉकलेटपासून राख्या बनवल्या जात आहेत. बाजारात दाखल झालेल्या या चॉकलेट राख्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मूर्तिज बेकरीमध्ये विविध सणांच्या निमित्तानं चॉकलेटचे विविध पदार्थ बनवले जातात. रक्षाबंधनमध्ये चॉकलेट राख्या, तर गणेशोत्सवात चॉकलेटपासून मोदक आणि दिवाळीत चॉकलेटचे फटाके अशा प्रकारेचे पदार्थ या बेकरीत बनवले जातात.
देशभरातून चॉकलेट राख्यांना मागणी : "20 वर्षापासून मूर्तीज बेकरीमध्ये आम्ही विविध प्रकारचे चॉकलेट बनवतो. असंच रक्षाबंधननिमित्त दहा ते बारा प्रकारच्या चॉकलेटच्या राख्या बनवल्या आहेत. 10 रूपयांपासून ते 50 रुपयांपर्यंत या चॉकलेटच्या राख्या असून हे खरेदी करण्यासाठी ग्राहक गर्दी करत आहेत. या राख्यांच्या बरोबरच चॉकलेटच गिफ्ट देखील बनवलं आहे. लहान मुलांसोबतच ज्येष्ठ नागरिक देखील चॉकलेट राखी तसंच गिफ्ट खरेदी करायला पसंती देत आहे. या चॉकलेट राख्या हे खाता ही येऊ शकणार आहे. मूर्तिज बेकरीमध्ये गुलाब, बाहुली अशा विविध प्रकारच्या चॉकलेट राख्या बनवल्या आहेत. फक्त पुणे शहरातूनच नव्हे तर देशभरातील विविध ठिकाणाहून ग्राहक चॉकलेट राख्या खरेदी करण्यासाठी येत असतात. तसंच या चॉकलेट राख्या सीमेवरील जवानांना देखील पाठवल्या जातात," असं कोमल मूर्ती यांनी सांगितलं.
