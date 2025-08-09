Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बुधवार पेठेत वारांगणांनी साजरं केलं 'रक्षाबंधन': बहिणींनी भावांकडं व्यक्त केली 'ही' मागणी - RAKSHA BANDHAN IN BUDHWAR PETH

बुधवार पेठेतील महिलांसोबत विविध संघटना आणि पोलीस उपायुक्तांनी रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. यावेळी बुधवार पेठेतील बहिणींनी आपल्या भावांकडून काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत.

Raksha Bandhan In Budhwar Peth
बुधवार पेठेत साजरं झालं रक्षाबंधन (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 8:39 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read

पुणे : बहीण भावाच्या पवित्र नात्याचं प्रतीक असलेला रक्षाबंधनाचा सण आज देशभरात साजरा होत आहे. आजच्या रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं बहीण भावाला राखी बांधत रक्षाबंधन सण साजरा करत असते. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून 'सण करू साजरे, माध्यम जरासे वेगळे' म्हणत पुण्यातील वंदे मातरम् संघटना, संयुक्त युवा फिनिक्स सोसायटी ट्रस्ट, वीर हनुमान मित्र मंडळ आणि अखिल बुधवार पेठ देवदासी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानं आज बुधवार पेठेतील भगिनी आणि तृतीयपंथीयांसोबत रक्षाबंधन सण साजरा करण्यात आला.

यावेळी या महिलांनी उपस्थित मान्यवरांना राखी बांधली. यावेळी या महिलांना मिठाई बॉक्स, ब्लाऊज पिस आणि त्यांच्या मुलांना एलसीडी रायटिंग टॅबलेट प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. समाजातील दुर्लक्षित घटकांचा सन्मान करण्याचा एक अभिनव प्रयत्न या निमित्तानं करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी घेतली बुधवार पेठेतील महिलांच्या सुरक्षेची हमी : यावेळी पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले म्हणाले की, "आज आम्ही बुधवार पेठ येथील महिलांच्या सोबत रक्षाबंधन सण साजरा केला आहे. आज फक्त रक्षाबंधन सण साजरा केला नाही, तर पोलिसांच्या माध्यमातून त्यांना वचन देखील देण्यात आलं आहे. भविष्यात जर या महिलांना काहीही झालं, तर आम्ही त्यांच्या सोबत उभे राहू. आज जी त्यांनी राखी बांधली आहे, त्यात आमचं आणि या महिलांचं बहीण भावाचं नातं झालं असून आता त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही आमची आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

भाऊ आणि बहिणीचं नातं तयार व्हावं : यावेळी वंदे मातरम संघटनेचे अध्यक्ष सचिन जामगे म्हणाले की, "गेल्या 21 वर्षापासून आमच्या संघटनेच्या वतीनं आम्ही या महिलांच्या सोबत रक्षाबंधन सण साजरा करत आहोत. आज या महिलांना समाजानं नाकारलं असून गेली अनेक वर्ष या महिला घरापासून दूर आहेत. यांना भावापाशी जाता येत नाही. एक भाऊ म्हणून भाऊ आणि बहिणीचं नातं तयार व्हावं, यासाठी आम्ही या महिलांच्या सोबत रक्षाबंधन सण साजरा करत आहोत, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

भावांनी रक्षा करावी हीच आमची अपेक्षा : यावेळी या महिला म्हणाल्या की, "या प्रतिष्ठित मंडळींना राखी बांधली जाते तेव्हा, आम्हाला खूप आनंद होतो. आज कोणीतरी आपलं आहे, आपला भाऊ म्हणून समोर येत आहे, म्हणून आम्हाला खूप आनंद झाला. आमच्या भावांना राखी बांधतो आणि त्यांच्याकडून देखील आम्हाला भेटवस्तू दिली जाते. आमच्याकडं बघण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. तरी देखील आमच्या इथं येऊन अश्या पद्धतीनं रक्षाबंधन सण साजरा केला जातो, याचा आम्हाला खूपच आनंद होतो. आमच्या या भावानी आमची रक्षा करावी, हीच आमची अपेक्षा, असं यावेळी या महिलांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. Bangladeshi Arrested : बुधवार पेठेतील 'त्या' गल्लीतून 7 बांग्लादेशी नागरिकांना अटक....
  2. 19 Bangladesh People Arrested : बुधवार पेठेत अवैध राहणाऱ्या १९ बांगलादेशींच्या आवळल्या मुसक्या
  3. पुण्यातील बुधवार पेठेत दोन गटात तुफान हाणामारी, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये थरार कैद

पुणे : बहीण भावाच्या पवित्र नात्याचं प्रतीक असलेला रक्षाबंधनाचा सण आज देशभरात साजरा होत आहे. आजच्या रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं बहीण भावाला राखी बांधत रक्षाबंधन सण साजरा करत असते. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून 'सण करू साजरे, माध्यम जरासे वेगळे' म्हणत पुण्यातील वंदे मातरम् संघटना, संयुक्त युवा फिनिक्स सोसायटी ट्रस्ट, वीर हनुमान मित्र मंडळ आणि अखिल बुधवार पेठ देवदासी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानं आज बुधवार पेठेतील भगिनी आणि तृतीयपंथीयांसोबत रक्षाबंधन सण साजरा करण्यात आला.

यावेळी या महिलांनी उपस्थित मान्यवरांना राखी बांधली. यावेळी या महिलांना मिठाई बॉक्स, ब्लाऊज पिस आणि त्यांच्या मुलांना एलसीडी रायटिंग टॅबलेट प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. समाजातील दुर्लक्षित घटकांचा सन्मान करण्याचा एक अभिनव प्रयत्न या निमित्तानं करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी घेतली बुधवार पेठेतील महिलांच्या सुरक्षेची हमी : यावेळी पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले म्हणाले की, "आज आम्ही बुधवार पेठ येथील महिलांच्या सोबत रक्षाबंधन सण साजरा केला आहे. आज फक्त रक्षाबंधन सण साजरा केला नाही, तर पोलिसांच्या माध्यमातून त्यांना वचन देखील देण्यात आलं आहे. भविष्यात जर या महिलांना काहीही झालं, तर आम्ही त्यांच्या सोबत उभे राहू. आज जी त्यांनी राखी बांधली आहे, त्यात आमचं आणि या महिलांचं बहीण भावाचं नातं झालं असून आता त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही आमची आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

भाऊ आणि बहिणीचं नातं तयार व्हावं : यावेळी वंदे मातरम संघटनेचे अध्यक्ष सचिन जामगे म्हणाले की, "गेल्या 21 वर्षापासून आमच्या संघटनेच्या वतीनं आम्ही या महिलांच्या सोबत रक्षाबंधन सण साजरा करत आहोत. आज या महिलांना समाजानं नाकारलं असून गेली अनेक वर्ष या महिला घरापासून दूर आहेत. यांना भावापाशी जाता येत नाही. एक भाऊ म्हणून भाऊ आणि बहिणीचं नातं तयार व्हावं, यासाठी आम्ही या महिलांच्या सोबत रक्षाबंधन सण साजरा करत आहोत, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

भावांनी रक्षा करावी हीच आमची अपेक्षा : यावेळी या महिला म्हणाल्या की, "या प्रतिष्ठित मंडळींना राखी बांधली जाते तेव्हा, आम्हाला खूप आनंद होतो. आज कोणीतरी आपलं आहे, आपला भाऊ म्हणून समोर येत आहे, म्हणून आम्हाला खूप आनंद झाला. आमच्या भावांना राखी बांधतो आणि त्यांच्याकडून देखील आम्हाला भेटवस्तू दिली जाते. आमच्याकडं बघण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. तरी देखील आमच्या इथं येऊन अश्या पद्धतीनं रक्षाबंधन सण साजरा केला जातो, याचा आम्हाला खूपच आनंद होतो. आमच्या या भावानी आमची रक्षा करावी, हीच आमची अपेक्षा, असं यावेळी या महिलांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. Bangladeshi Arrested : बुधवार पेठेतील 'त्या' गल्लीतून 7 बांग्लादेशी नागरिकांना अटक....
  2. 19 Bangladesh People Arrested : बुधवार पेठेत अवैध राहणाऱ्या १९ बांगलादेशींच्या आवळल्या मुसक्या
  3. पुण्यातील बुधवार पेठेत दोन गटात तुफान हाणामारी, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये थरार कैद
Last Updated : August 9, 2025 at 8:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025UNDERPRIVILEGED WOMENवारांगणांचं रक्षाबंधनबुधवार पेठेत रक्षाबंधनRAKSHA BANDHAN IN BUDHWAR PETH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.