कोल्हापूर : नादंणी मठाच्या महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणी लवकरात लवकर कोल्हापूरच्या मठात परत यावी यासाठी नादणीकर प्रतीक्षेत आहेत, या प्रकरणाची सुनावणी सध्या कोर्टात सुरु आहे. "सरकारी वकील कोर्टासमोर जात आहेत. मात्र, कोर्ट दाद देत नाही. सुनावणीला घ्यायला तयार नाही, अजून तारीख दिली नाही. नुसता टाइमपास सुरू आहे," अशी खंत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बोलून दाखवली. काही दिवसांपूर्वी महादेवी हत्तीण ही नांदणी मठातून वनतारा येथे नेण्यात आली होती. त्यानंतर कोल्हापुरात मोठं आंदोलन उभा राहिलं होतं. ही हत्तीण पुन्हा नांदणीला देण्याची तयारी वनताराने दाखवली होती. वनताराची एक टीमही नांदणी येथे आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया खूप हळू चालू असल्यानं राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आंदोलन करण्याचा इशारा : आता केवळ टाईमपास सुरू आहे, आमची फसवणूक नको. ज्यांनी खोटा बनाव करून हा हत्ती वनताराकडे नेला, त्यांच्या घरासमोर आम्ही आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना दिला.
मराठा आंदोलनाचे कौतुक : "मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी 3 महिन्यांपूर्वी सरकारला इशारा दिला होता. मात्र, सरकार झोपा काढत राहिले. त्यांनी काहीच केले नाही. दोष जरांगे यांना देण्याऐवजी सरकारला दिला पाहिजे. मुंबईत आलेले मराठे हे वेडे नाहीत, त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. या आंदोलनाचे कौतुक केले पाहिजे. मात्र, त्यांची हेटाळणी होत आहे. आंदोलकांनी जर काही खेळ खेळले तर ती हुल्लडबाजी होत नाही, त्यांनी कोणाला त्रास दिला का? महिलांना त्रास दिला का? चळवळीला बदनाम करू नका," असं म्हणत राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत : "सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निर्णय दिलेला आहे. या देशात पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिक्स करण्याचे धोरण आहे. ते धोरण चुकीचं नाही, त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. त्याचं स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्वागत करत आहे. 20 टक्के इथेनॉल मिक्स केलं जातंय हे प्रामुख्याने देशातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसापासून तयार झालेले सी हेवी मोलीसेस असेल, बी हेवी मोलीसेस असेल. उसाच्या रसापासून तयार झालेलं इथेनॉल असेल यातूनच इथेनॉल उत्पादित होतं, याबद्दलच अतिरिक्त झालेलं जे धान्य आहे, टाकाऊ जे धान्य आहे त्याच्यापासून तयार झालेलं हे इथेनॉल आहे," असं म्हणत राजू शेट्टी यांनी निर्णयाचं स्वागत केलं.
