कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी येत्या सोमवारी (25 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार आहेत. या याचिकेमध्ये एकरकमी एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळावी, असा ठाम आग्रह केला जाणार आहे.
राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितलं की, साखर कारखानदार मुद्दामहून एफआरपीचा विषय कोर्टकचेऱ्यांमध्ये अडकवत आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचं मोठे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही हस्तक्षेप याचिका महत्त्वाची ठरणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
राजू शेट्टी यांच्या मते, एफआरपी ही शेतकऱ्यांचा हक्काची रक्कम आहे आणि ती एकरकमी मिळायलाच हवी. सरकार आणि साखर कारखानदार यांच्यातील चर्चेची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे, मात्र या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
'सरकारनं मुद्दामहून गोंधळ निर्माण केला' : याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपी संदर्भात राज्य सरकारनं मुद्दामहून गोंधळ निर्माण केला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूनं स्पष्ट असा निकाल दिला होता, ज्यामध्ये केंद्र सरकारसुद्धा पक्षकार होते. मात्र, राज्य सरकारने त्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून, जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं आहे.
याशिवाय, साखर कारखानदारांचा साखर संघ देखील वेगळी तांत्रिक कारणं पुढे करत याचिका दाखल करून हा वाद अधिक ताणून धरत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं हित धोक्यात येत असून, त्यांना न्याय मिळण्यात विलंब होत आहे.
“हा संपूर्ण प्रश्न योग्य पद्धतीने न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना तुकड्या-तुकड्यांऐवजी एकरकमी एफआरपी रक्कम मिळवून देण्यासाठी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करत आहोत,” असं स्पष्ट शब्दांत शेट्टी यांनी सांगितलं.
महादेवी हत्तीण पूजेसाठी मठात येणार? : राजू शेट्टींनी धार्मिक परंपरेशी संबंधित एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. नांदणी मठाच्या महादेवी हत्तीणीबाबत ते म्हणाले की, आगामी 18 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत चातुर्मास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या काळात पूजेसाठी हत्ती मिळावा, यासाठी हायपॉवर कमिटीकडे मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात हा हत्ती कायमस्वरूपी नांदणी मठाकडेच राहावा, यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न आणि न्यायालयीन लढा सुरू ठेवणार असल्याचं शेट्टींनी स्पष्ट केलं.
शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही : शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाबाबत राजू शेट्टींनी पत्रकार परिषदेत सरकारवर थेट आरोप केले. या प्रकल्पाचा खर्च 33 हजार कोटींवरून वाढवून 86 हजार कोटी आणि नंतर थेट 1.06 लाख कोटी रुपये करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हा खर्च फुगवून केवळ काही नेत्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“कितीही राजकीय दबाव आणला तरी आम्ही हा महामार्ग होऊ देणार नाही,” असा ठाम इशारा शेट्टींनी दिला. यासोबतच काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांनी या प्रकल्पाला दिलेला पाठिंबा संशयास्पद असल्याचं सांगत, “राऊत यांनी जाहीर करावं की या पाठिंब्याच्या बदल्यात त्यांना किती फायदा झाला,” अशी मागणीही शेट्टींनी केली.
गोवंश हत्या बंदी कायद्याबाबतही राजू शेट्टींची भूमिका स्पष्ट : दरम्यान, गोवंश हत्या बंदी कायद्याबाबतही राजू शेट्टींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. देशी गायीबाबत समाजात पूजनीयतेची भावना असल्यामुळे तिची हत्या कधीही केली जात नाही, असे ते म्हणाले. मात्र, इतर भाकड जनावरांना कत्तलखान्यात नेण्यावर बंदी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होत आहे. याशिवाय अशा प्रसंगी पोलिसांकडून त्रास दिला जातो आणि कथित गोरक्षक संघटना शेतकऱ्यांकडून खंडणी वसूल करत असल्याचा देखील शेट्टींनी आरोप केला.
त्यामुळे सरकारने तातडीने कायद्यात बदल करून देशी गायीखेरीज इतर जनावरांवरील कत्तल बंदी शिथिल करावी, अशी त्यांनी मागणी केली. तसेच, प्रत्येक शेतकऱ्याची भावना आहे की एफआरपी लवकरात लवकर एकरकमी रकमेच्या स्वरूपात मिळावी. त्यामुळे एफआरपी संदर्भात राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
