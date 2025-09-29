ETV Bharat / state

कमलताई गवई संघाच्या कार्यक्रमाला जाणार? राजेंद्र गवईंचा खुलासा; म्हणाले, "संबंध आणि विचार दोन्ही..."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळं विजयादशमी उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जात आहे. डॉ.कमलताई गवई यांनी संघाच्या सोहळ्याचं निमंत्रण स्वीकारलंय.

Rajendra Gawai
डॉ. राजेंद्र गवई (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सोहळ्याला डॉ.कमलताई गवई (Kamaltai Gavai) उपस्थित राहणार याबाबत समाज माध्यमावर उलट सुलट चर्चांना उधाण आलंय. यावर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई यांनी भाष्य केलंय.

"आमच्या कुटुंबांचे अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. अशा व्यक्ती किंवा संघटनाच्या सोहळ्याचं निमंत्रण स्वीकारणं काही वावगं नाही. खरं तर आपले इतरांशी असणारे संबंध आणि आपले विचार हे दोन्ही स्वतंत्र आहे." - डॉ. राजेंद्र गवई, राष्ट्रीय सरचिटणीस




दादासाहेब गवई होते संघाच्या सोहळ्यात पाहुणे : "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्य कार्यक्रमाला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे दिवंगत नेते राजाभाऊ खोब्रागडे उपस्थित राहिले होते. दादासाहेब गवई हे सुद्धा अशा कार्यक्रमात पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले आहेत. आता आमच्या आईसाहेबांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सोहळ्याचं निमंत्रण स्वीकारलंय. यात गैर काहीही नाही", असं डॉ. राजेंद्र गवई म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ.राजेंद्र गवई, (ETV Bharat Reporter)

इंदिरा गांधी आणि वाजपेयी दोन्ही दादासाहेबांच्या जवळचे : आमच्या कुटुंबाचे इतरांशी असणारे संबंध हे पक्षविरहित आहेत. काँग्रेसच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांच्याशी दादासाहेब गवई यांचे संबंध चांगले होते. काँग्रेसमध्ये प्रवेश कराल तर तुम्हाला मुख्यमंत्री करू अशी इंदिरा गांधी यांची ऑफर दादासाहेब गवई यांनी स्वीकारली नाही. ते आपल्या विचारांशी प्रामाणिक होते. अटलबिहारी वाजपेयी आणि दादासाहेब गवई हे राज्यसभा सदस्य असताना चांगले मित्र होते. प्रदेशात एका कार्यक्रमानिमित्त ते दोघे एकच खोलीत मुक्कामी होते. संबंध चांगले असले तरी अटलबिहारी वाजपेयी यांना पंतप्रधान होण्यासाठी एका मताची गरज असताना दादासाहेब गवई यांनी त्यांना मतदान केलं नाही. नागपूरला चैत्यभूमीवर आयोजित सोहळ्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दादासाहेबांना निमंत्रण दिलं ते आले होते. तुम्ही एक मत दिलं नाही म्हणून मी पंतप्रधान झालो नाही असं एक मित्र म्हणून वाजपेयी दादासाहेबांना म्हणाले होते. चैत्यभूमी विकास कामासाठी त्यावेळी वाजपेयी यांनी चांगला निधीपण दिला होता असं डॉ. राजेंद्र गवई म्हणाले.

भूषण गवई सरन्यायाधीश झाल्यानं अनेकांच्या पोटात दुखतय : दादासाहेब गवई यांचे अनेक विरोधक होते. आज भूषण गवई हे देशाचे सरन्यायाधीश झाले असल्यामुळं आमच्या अनेक विरोधकांच्या पोटात दुखत आहे. यामुळं आमच्या विरोधात समाज माध्यमावर उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. मी मात्र त्याकडं लक्ष देत नाही. व्यक्तिगत संबंध आणि विचारधार ही वेगळी असते असं मी मानतो. आम्ही सर्वधर्मसमभाव पाळणारे आहोत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सोहळ्यात आईसाहेबांनी सहभागी होण्याच्या निर्णयाच्या मी पाठीशी आहे, असं देखील डॉ. राजेंद्र गवई यांनी स्पष्ट केलं.



श्री विजयादशमी उत्सवात डॉ.कमलताई गवई प्रमुख अतिथी : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त नागपूर येथे २ ऑक्टोबरला प्रमुख सोहळा आयोजित केलाय. अमरावती शहरात ५ ऑक्टोबरला सायंकाळी ६.३० वाजता किरण नगर परिसरात श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालयाच्या मैदानावर श्री विजयदशमी उत्सव आयोजित करण्यात आलाय. या उत्सवाला डॉ. कमलताई गवई या प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील. तर या सोहळ्याला प्रमुख वक्ते म्हणून राष्ट्रीय. स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य जे.नंदकुमार मार्गदर्शन करणार आहेत.

हेही वाचा -

  1. भर पावसात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शिस्तीत पथसंचलन, सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं अवलोकन, पाहा व्हिडिओ
  2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं शताब्दी वर्ष : जोरदार पावसातही स्वयंसेवकांचं शिस्तबद्ध पथसंचलन, नंदुरबारकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद!
  3. RSS प्रणित मुस्लीम राष्ट्रीय मंचच्या मदतीनं मुस्लिमांच्या जीवनात बदल घडवण्याचा प्रयत्न

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJENDRA GAVAIराजेंद्र गवईकमलताई गवईRSS CEREMONYKAMALTAI GAVAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.