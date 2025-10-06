जयपूरमधील रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये भीषण आग; उपचार सुरू असलेल्या 8 रुग्णांचा मृत्यू
एसएमएस हॉस्पिटलमध्ये पहाटे दोन ते तीन वाजण्याच्या सुमारास लागलेल्या आगीत 8 रुग्णांचा मृत्यू झाला. अनेक रुग्ण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.
Published : October 6, 2025 at 6:56 AM IST|
Updated : October 6, 2025 at 10:43 AM IST
जयपूर: राजधानीतील सवाई मानसिंग रुग्णालयात (एसएमएस हॉस्पिटल) मोठी दुर्घटना घडली. रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरच्या दुसऱ्या मजल्यावर पहाटे अचानक आग लागली. आग इतकी भीषण होती की आयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या 8 रुग्णांचा मृत्यू झाला. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
मृतांच्या कुटुंबियांनी न्यायाची मागणी करत एसएमएस रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरबाहेर निदर्शने केली आहेत. अग्निशामक यंत्रे व्यवस्थित काम करत नसल्याचा आणि रुग्णालय प्रशासनानं रुग्णाला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यास मदत केली नाही. राजकारणी फक्त फोटो काढण्यासाठी उपस्थित असतात. वैद्यकीय विभागाचे आयुक्त इक्बाल खान यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची प्रशासनानं घोषणा केली. राजमेस येथील रुग्णालय प्रशासनाचे अतिरिक्त संचालक मुकेश कुमार मीना, राजमेस येथील मुख्य अभियंता चंदन सिंग मीना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता अजय माथुर, एसएमएस वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अतिरिक्त प्राचार्य आरके जैन आणि जयपूर महानगरपालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आज देर रात जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग की घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायज़ा लिया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं अस्पताल प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा ट्रॉमा सेंटर भर्ती मरीजों और… pic.twitter.com/ZCT4pq5XLn— Ravindra Singh Bhati (@RavindraBhati__) October 5, 2025
मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी यांनी सांगितले की, आग आणि गुदमरल्यामुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला. इतर जखमींवर उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी सांगितले की आयसीयूमधून अचानक धूर येऊ लागला.रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना माहिती दिली. परंतु सुरुवातीला कोणीही पोहोचले नाही. हळूहळू, संपूर्ण ट्रॉमा सेंटर धुराने भरून गेल्यानंतर रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. काही मिनिटांतच परिस्थिती गंभीर होऊन अनेक रुग्णांची प्रकृती बिघडली.
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हे मंत्री जवाहर सिंह बेडम यांच्यासोबत तातडीनं रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. दोन्ही नेत्यांनी रुग्णालय प्रशासनाकडून संपूर्ण अहवाल मागववून मदत कार्याचा आढावा घेतला. भजनलाल शर्मा यांनी सांगितलं की, या घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
अग्निशमन दलाने काही तासांनंतर आग आटोक्यात आणली: अग्निशमन दलाच्या सुमारे सहा पथके घटनास्थळी उपस्थित होती. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला सुमारे दोन तास लागले. आग आटोक्यात आणल्यानंतर, ट्रॉमा सेंटरमधील सर्व रुग्णांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. खबरदारी म्हणून, रुग्णांना प्राथमिक उपचार देण्याकरिता रुग्णालयाबाहेर डॉक्टरांची एक टीम तैनात करण्यात आली.
- सहा जणांचा मृत्यू, तपास सुरू: सवाई मानसिंग मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी यांनी सांगितले की जखमी रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. ट्रॉमा सेंटरचे प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड यांनी सहा जणांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी केली आहे. आयसीयूमध्ये ११ रुग्ण होते. तर शेजारील आयसीयूमध्ये १३ रुग्ण होते.
- रुग्ण आणि नातेवाईकांनी घेतली रस्त्यावर धाव -आगीनंतर रुग्णालयाच्या परिसरात घबराट पसरली. भीतीनं अनेक रुग्णांचे नातेवाईक त्यांच्या प्रियजनांसह रुग्णालयाबाहेर पळाले. काही रुग्णांना त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांच्या बेडसह रुग्णालयातून बाहेर काढले. अनेक रुग्ण रस्त्यावर पडलेले आढळले. बाहेर उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांनी त्यांच्यावर तात्काळ उपचार सुरू केले.
हेही वाचा-