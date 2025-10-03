ETV Bharat / state

राजन तेलींच्या शिवसेना प्रवेशानं कोकणातील राजकीय गणितं बदलली

ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का असून, तेलींच्या शिवसेना प्रवेशानं तळकोकणातील राजकीय समीकरणं पूर्णतः बदलणार आहेत.

Rajan Teli entry into Shiv Sena changed the political dynamics in Konkan
राजन तेलींच्या शिवसेना प्रवेशानं कोकणातील राजकीय गणितं बदलली (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 9:58 AM IST

मुंबई : शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यातील संघर्ष टिपेला पोहोचला असतानाच कोकणच्या राजकीय पटलावरील एका नव्या घडामोडीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय. उद्धव ठाकरेंची ढाल बनून सिंधुदुर्गचा किल्ला लढवणाऱ्या माजी आमदार राजन तेली यांनी एकाएकी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का असून, तेलींच्या शिवसेना प्रवेशानं तळकोकणातील राजकीय समीकरणं पूर्णतः बदलणार आहेत. कोण आहेत हे राजन तेली? त्यांचा राजकीय प्रवास कसा राहिला? आणि या प्रवेशानं भविष्यात काय परिणाम दिसतील? याविषयी सविस्तर आढावा.

तळकोकणातील जाणकार राजकारणी : राजन तेली हे कोकणच्या राजकारणातील असं नाव आहे, ज्यांनी अनेक पक्षांमध्ये आपली छाप सोडली आहे. 25 जून 1970 साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील घोडगे गावात जन्मलेले तेली हे मूळ शिवसेना कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास विद्यार्थीदशेपासून सुरू झाला. 1985 साली कणकवली महाविद्यालयातून विद्यार्थी सेनेत सक्रिय झालेल्या तेलींनी लवकरच पक्षातील महत्त्वाची पदं भूषवली. 1988 मध्ये कणकवली शिवसेना शाखाप्रमुख, 1991 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख आणि 1995 मध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. या काळात त्यांनी तळकोकणात शिवसेनेची पायाभरणी केली.

सिंचन प्रकल्पांच्या विकासात तेलींचा मोलाचा वाटा : 1997 मध्ये कोकण सिंचन महामंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही तेलींचं योगदान लक्षवेधी ठरलं. सिंचन प्रकल्पांच्या विकासात त्यांचा वाटा असल्यानं शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांत त्यांची लोकप्रियता वाढली. मात्र, 2005 साली नारायण राणे यांच्यासोबत ते शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि राणे यांच्यासोबत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. हा निर्णय त्यांच्या करिअरमधील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. 2007 मध्ये त्यांना विधान परिषदेवर संधी मिळाली. त्यानंतर 2012 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांची निवड झाली.

2016 मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश : 2016 साली राजन तेलींनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपानं त्यांना राज्य सचिवपदाची जबाबदारी सोपवली. त्यामुळं ते राज्य पातळीवर प्रकाशझोतात आले. 2020 साली त्यांची भाजपाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. मात्र, ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी देत शिवसेना (उबाठा) गटात प्रवेश केला.

दीपक केसरकरांसोबत सातत्यानं संघर्ष : राजन तेली यांनी कायम दीपक केसरकरांसोबत संघर्ष केला. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील त्यांचं कडवं आव्हान नेहमीच चर्चेत राहिलं. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाकडून निवडणूक लढवलेल्या तेलींना शिवसेनेच्या दीपक केसरकर यांनी 41 हजारांहून अधिक मतांच्या फरकानं पराभूत केलं. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र, राजकीय समीकरणं बदलली होती. भाजपा-शिवसेना युतीमुळं सावंतवाडीची जागा शिवसेनेला सुटली आणि केसरकर युतीचे उमेदवार झाले. यावेळी तेलींनी अपक्ष उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. अटीतटीच्या लढतीत तेलींचा पराभव झाला असला, तरी केसरकरांची आघाडी त्यांनी तिपटीनं कमी केली. यावेळेस दीपक केसरकर यांना केवळ 13 हजारांची मतआघाडी मिळाली. आता केसरकर विरोधक तेलींनी थेट शिवसेनेतच प्रवेश केल्यानं, आगामी निवडणुकीत त्यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

राजकीय गणितं बदलली : याविषयी स्थानिक पत्रकार तेजस देसाई म्हणाले की, शिवसेनेतील फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंचा कोकणचा बालेकिल्ला शाबूत राहिला. मात्र, 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीनं त्याला सुरुंग लावला. लोकसभा निवडणुकीत नारायण राणे यांनी शिवसेनेच्या (उबाठा) विनायक राऊतांचा दारुण पराभव केला. तर, विधानसभेला कुडाळ-मालवण मतदारसंघातून नारायण राणेंचे सुपुत्र निलेश यांनी उबाठाच्या वैभव नाईकांचा पराभव केला. त्यात माजी आमदार राजन साळवींनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं आता केवळ भास्कर जाधव हे तळकोकणातील उबाठाचे एकमेव आमदार शिल्लक राहिले आहेत.

तेलींमुळं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेची संघटनात्मक रचना सुधारणार : माजी आमदार राजन तेली यांनीही उबाठाची साथ सोडल्यानं त्यांच्यासमोर पक्ष उभारणीचं नवं आव्हान उभं राहिलं आहे. तर तेलींसारख्या नेत्याच्या प्रवेशानं शिवसेनेला मात्र मोठी बळकटी मिळाली आहे. तेलींच्या दीर्घ राजकीय अनुभवामुळं शिवसेनेची तळकोकणातील पकड मजबूत होणार आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असलेल्या तेलींमुळं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेची संघटनात्मक रचना सुधारेल आणि कोकणातील राजकीय समीकरणं पूर्णपणं बदलतील. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं हा प्रवेश त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया देसाई यांनी दिली.

त्या पक्षात संघटना बांधायला संधी नव्हती - राजन तेली : याविषयी माजी आमदार राजन तेली यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "त्या पक्षात संघटना बांधायला संधी नव्हती. बराचवेळ प्रयत्न करून पाहिला. एक जिल्हाप्रमुख करा, सगळ्यांना सोबत घेऊन बुथची बांधणी करा. परंतु, दुर्दैवानं ते होत नव्हतं. संधीच नसेल, तर कार्यकर्त्यांचं समाधान कसं करणार? कारण, जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. तिथं कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार नसेल, तर काय उपयोग? या साऱ्या बाबींचा सारासार विचार करून शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. आमदार निलेश राणे, उदय सामंत, दीपक केसरकर यांच्यासोबत एकत्र काम करणार", अशी प्रतिक्रिया तेली यांनी दिली.

प्रवाहाच्या विरोधात चालायला दम लागतो - अंबादास दानवे : उबाठा गटाचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तेलींच्या प्रवेशावर कडवट प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "प्रवाहाच्या विरोधात चालायला दम लागतो. तो दम फक्त शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निष्ठावंत शिवसैनिकांमध्येच आहे. ठीक आहे, राजन तेली होते, ते आता गेले, त्याविषयी अधिक काय बोलायचं?", असंही त्यांनी सांगितलंय.

