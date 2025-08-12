ETV Bharat / state

ठाकरे बंधूंना रोखण्यासाठी भाजपाची मोर्चेबांधणी; 'टीम फडणवीस' लागली कामाला, जाणून घ्या राजकीय समीकरण - BEST CREDIT SOCIETY ELECTIONS

बेस्ट पतसंस्थेच्या निमित्तानं ठाकरे बंधू पहिल्यांदा एकत्रित निवडणुकीला सामोरं जात आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी भाजपानंही मोर्चेबांधणी सुरू केली.

raj thackeray uddhav thackeray contest best credit society elections
राज ठाकरे - उद्धव ठाकरे एकत्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 6:06 PM IST

मुंबई : उद्धव आणि राज यांचे सूर जुळल्यानंतर बेस्ट पतसंस्थेच्या निमित्तानं ते पहिल्यांदा एकत्रित निवडणुकीला सामोरं जात आहेत. या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना यश मिळाल्यास विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीआधी पोषक वातावरण तयार होईल, अशा चर्चा आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंना रोखण्यासाठी भाजपानं व्युहरचना आखली असून, 'टीम फडणवीस' कामाला लागली आहे. राणे परिवार, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांच्यावर त्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

कशी आहे निवडणूक? : मुंबई महापालिका निवडणुकीआधी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेनं 'दि बेस्ट एम्प्लॉईज को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी'ची निवडणूक एकत्रित लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पतसंस्थेच्या 21 जागांपैकी शिवसेना- उबाठा 19, तर मनसे 2 जागा लढवणार असून, या निवडणुकीसाठी 18 ऑगस्टला मतदान होणार आहे. शिवसेना- उबाठाची बेस्ट कामगार सेना आणि मनसेच्या बेस्ट कामगार सेनेनं एकत्र येत या निवडणुकीसाठी 'उत्कर्ष पॅनल' तयार केलं आहे. या पॅनलनं सर्वसाधारण प्रवर्ग (16), महिला राखीव (2), ओबीसी प्रवर्ग (1), एससीएसटी प्रवर्ग (1), व्हीजेएनटी प्रवर्गातून (1) असे उमेदवार जाहीर केले आहेत.

best society elections
समृद्धी पॅनेल (ETV Bharat Reporter)

कोणाचं पारडं जड? : 'बेस्ट' हा शिवसेनेच्या राजकारणाचा गाभा राहिला आहे. शिवसेनेच्या माध्यमातून कित्येकांना बेस्टमध्ये नोकरीची संधी मिळाली. पुढे त्यातील काहींनी राजकारणात मजल मारली. कोकण, पश्चिम महराष्ट्र, मराठवाड्याला बेस्टनं दिग्गज नेते दिले. त्यामुळे बेस्टच्या पतसंस्थेची निवडणूक कायमच चर्चेचा विषय राहिली आहे. गेल्या 9 वर्षांपासून तर उद्धव ठाकरेंनी बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांच्या माध्यमातून या पतसंस्थेवर एकहाती वर्चस्व राखलं. आता राज ठाकरेंची ताकद सोबत आल्यानं त्यांच्या पॅनलचं पारडं काहीसं जड मानलं जात असताना, भाजपानं त्यांना रोखण्यासाठी विशेष नियोजन केलंय.

best society elections
ठाकरे बंधूंना रोखण्यासाठी भाजपाची व्युहरचना (ETV Bharat Reporter)

भाजपाचं नियोजन काय? : ठाकरे बंधूंना रोखण्यासाठी वेगवेगळी पॅनल एकत्र करीत भाजपानं मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मत्सव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांची श्रमिक उत्कर्ष सभा, तसंच शिवसेनेचे कामगार नेते तथा माजी आमदार किरण पावसकर यांची राष्ट्रीय कर्मचारी सेना यांनी एकत्र येऊन 'सहकार समृद्धी पॅनल'ची निर्मिती केली आहे. बेस्टमधील आणखी दोन संघटनांनीही त्यांना साथ दिली आहे. त्यात महेंद्र साळवे यांची 'बेस्ट एसी/एसटी/व्हीजेएनटी वेल्फेअर असोसिएशन' आणि दिवंगत मनोज संसारे यांच्या 'बहुजन संघ' या संघटनांचा समावेश आहे. 'सहकारी समृद्धी पॅनल'च्या माध्यमातून ते या निवडणुकीला सामोरं जातील.

best society elections
राज - उद्धव एकत्र (ETV Bharat Reporter)

मराठी माणसांच्या ऐक्याचं प्रतिबिंब उमटेल : "बेस्ट हे मराठी माणसाच्या हक्काचं स्थान आहे. हे स्थान अबाधित राखण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी माणसांच्या ऐक्याचं प्रतिबिंब या निवडणुकीत उमटलेलं दिसेल. मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीतही हेच चित्र असेल. भाजपानं कितीही काड्या करण्याचा प्रयत्न केला, तरी मराठी माणूस त्यांना पुरून उरेल," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उबाठा) उपनेत्या, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.

9 वर्षांपासून भ्रष्ट कारभार : "८४ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या पतसंस्थेवर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचं संचालक मंडळ गेली ९ वर्ष कार्यरत होतं. या संचालक मंडळानं केलेल्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून अनेक सभासदांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे यांच्या कार्यकाळात सोसायटीच्या सभासदांची संख्या निम्म्यावर आली. ‘अ’ श्रेणीमध्ये असलेल्या सोसायटीची श्रेणी घसरून गेली ४ वर्ष ‘ब’ श्रेणीमध्ये आलेली आहे," असा आरोप समर्थ बेस्ट कामगार सेनेच्या विलास पवार यांनी केला.

best society elections
मंत्री नितेश राणे (ETV Bharat Reporter)

ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक : "'दि बेस्ट एम्प्लॉईज को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी'ची निवडणूक आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून लढवत आहोत, त्यात काही नवीन नाही. प्रत्येकाची युनियन आहे. या निवडणुकीत पक्ष नसतो. शरद राव, राणे साहेब यांची युनियन आहे. कार्यकर्ते आपल्या ताकदीवर लढवतील," अशी प्रतिक्रिया मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

