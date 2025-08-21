ETV Bharat / state

'बेस्ट' पतपेढीच्या पराभवावर राज ठाकरेंची एका वाक्यात प्रतिक्रिया; म्हणाले... - RAJ THACKERAY ON BEST ELECTION

मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर पाऊण तास बंद दाराआड झालेल्या भेटीचा तपशील राज ठाकरेंनी दिलाय. 'बेस्ट' पतपेढीच्या पराभवावर भाष्य करीत 'त्या' छोट्या गोष्टी आहे, अशी प्रतिक्रिया दिलीय.

Raj Thackeray on best election
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 1:09 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

मुंबई : ‘दि बेस्ट एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’च्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पॅनलचा दारुण पराभव झाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांच्या आत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. वर्षा बंगल्यावर सुमारे पाऊण तास बंद दाराआड झालेल्या भेटीचा तपशील राज यांनी पत्रकार परिषद घेत दिलाय. त्याचवेळी बेस्ट पतपेढीच्या पराभवावर भाष्य करीत 'त्या' छोट्या गोष्टी आहे, अशी एका वाक्यात प्रतिक्रिया दिली.

आम्ही एक प्रेझेंटेशन दिलंय : शिवतीर्थ निवासस्थानी माध्यमांशी संवाद साधताना राज ठाकरे म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांसोबत एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू आहे. शहर नियोजनाच्या विषयाबाबतचं प्लॅनिंग घेऊन मी आज त्यांना भेटलो. त्यांना याबाबतचा एक छोटा आराखडा दिला. या बैठकीला पोलीस आयुक्त देखील होते. या आराखड्यावर ते काम करतील. अनधिकृत पार्किंगबाबत काय करता येईल, सरकारनं कोणती पावलं उचलण्याची गरज आहे, याबाबत आम्ही एक प्रेझेंटेशन दिलं, अशी माहिती राज यांनी दिली.

मूलभूत समस्यांकडं आपलं लक्षच नाही : ते म्हणाले, “मुंबईत आणि इतर शहरांमध्ये पुनर्विकासामुळं लोकसंख्या वाढली आहे, पण रस्ते आणि मूलभूत सुविधा तेवढ्याच राहिल्या आहेत. परवा मोनो रेल्वे तिरकी झाली, थोडक्यात अपघात टळला. रस्ते वाढत नाहीत, पण इमारती मोठ्या होत आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास सुरू असून, जिथं 5 माणसं राहायची, तिथं आता 500 राहायला आल्यानं मूलभूत सोयीसुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. परवा पडलेल्या पावसात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याचे उदाहरण देत राज म्हणाले, "रस्ते नीट नाहीत, 24 तास ट्रॅफिक ही आता नित्याची बाब झालीय. आपण मात्र कबुतर आणि हत्ती यांच्यात अडकलो आहोत, मूलभूत समस्यांकडं आपलं लक्षच नाही."

मैदानाखाली पार्किंग तयार करा : राज ठाकरे म्हणाले की, ओला, उबरसारख्या सेवांच्या गाड्या कुठेही पार्क केल्या जात असल्यानं वाहतुकीची समस्या गंभीर बनत आहे. महापालिकेची पार्किंग असूनही कोणी तिथं गाड्या पार्क करीत नाही. ‘नो पार्किंग’ नियमांचं पालन होत नाही. लहान मैदानांखाली पार्किंग तयार केल्यास मुलांना खेळण्यासाठी जागा मिळेल आणि शिस्तही लागेल, असा उपाय राज ठाकरे यांनी सुचवला. त्यांनी पुढे सांगितलं की, दुचाकीस्वार सिग्नल पाळत नाहीत. रात्री 12 नंतर आता गाड्या थांबतच नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारनं तातडीनं पावलं उचलली पाहिजेत. नगर नियोजनाच्या बाबतीत सरकारनं तज्ज्ञांना बोलावून योग्य मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे, अन्यथा शहरं बरबाद होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

धारावीची जमीन अदानींच्या घशात : धारावीच्या पुनर्विकासावर प्रश्न उपस्थित करताना ते म्हणाले, “धारावीत काय होणार? कोणते रस्ते होणार? ज्या प्रकारे अदानीच्या घश्यात मुंबईतील जमिनी घालतायत, हे थांबलं पाहिजे. बाहेरून येणारी माणसं थांबवली पाहिजेत. बाहेरील शहरे डेव्हलप करायला हवीत,” असं मत त्यांनी मांडलंय. मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी इतर शहरांचा विकास गरजेचा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. “मुंबई महापालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि खासगी अशा जमिनी आहेत, पण यात कुंपणच शेत खातंय. खासगी पार्किंगमध्ये अतिक्रमण होत नाही, पण सरकारी जमिनींवर गोंधळ आहे. अर्बन नक्षलपेक्षा इथे शिस्त लावा. ज्या गोष्टी शक्य आहेत, त्या तर केल्याच पाहिजेत, असं राज ठाकरे म्हणाले.

बेस्ट निवडणुकीबाबत काय म्हणाले राज ठाकरे? : ‘दि बेस्ट एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’च्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पॅनलचा दारुण पराभव झाला. त्याविषयी विचारलं असता राज ठाकरे म्हणाले, मी वाचलं (वर्तमानपत्रात), काय आहे ते? मला हा विषयच माहिती नाही. त्या निवडणुका स्थानिक होत्या. त्या छोट्या गोष्टी आहेत, तुम्हाला 24 तास दाखवायला काही हवं असतं, आग लावायला", अशी प्रतिक्रिया देत त्यांनी या पराभवावर भाष्य करणं टाळलं.

August 21, 2025 at 3:02 PM IST

