गुरुवारी सकाळी 9.15 च्या सुमारास राज ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी दाखल झाले. यावेळी बाळा नांदगावकर उपस्थित होते.

Devendra Fadnavis and Raj Thackeray
देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे (Source- ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 11:36 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे गुरुवारी सकाळी अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला पोहोचल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय. ‘दि बेस्ट एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’च्या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पॅनचा दारुण पराभव झाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांच्या आत झालेली ही भेट सर्वांच्याच भुवया उंचावणारी ठरली. फडणवीस आणि राज ठाकरेंमध्ये वर्षा बंगल्यावर सुमारे पाऊण तास बंद दाराआड चर्चा झाली.

राज आणि फडणवीसांच्या भेटीनं खळबळ : गुरुवारी सकाळी 9.15 च्या सुमारास राज ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी दाखल झाले. यावेळी बाळा नांदगावकर उपस्थित होते. सुमारे पाऊण तास चाललेल्या या भेटीचा तपशील अद्याप बाहेर आलेला नसला, तरी राज आणि फडणवीसांच्या भेटीनं खळबळ उडाली आहे.

पराभवानंतर 24 तासांत भेट : ‘दि बेस्ट एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’च्या निवडणुकीत राज आणि उद्धव ठाकरे बंधूंच्या युतीला मोठा झटका बसला. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांची ताकद एकत्र येऊन निवडणूक एकतर्फी होईल, असा अंदाज अनेकांनी वर्तवला असताना निकाल त्या अपेक्षेपेक्षा पूर्णपणे उलटा लागला. ठाकरे बंधूंच्या पॅनलचा दारुण पराभव झाला. मराठी माणसांनी ठाकरेंना नाकारल्याची चर्चा यानिमित्तानं सुरू झाली. तसंच या निकालाचं प्रतिबिंब आगामी मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीतही उमटेल, असा दावा महायुतीच्या नेत्यांकडून करण्यात आला. विशेष म्हणजे अचानक राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं उद्धव ठाकरेंसोबतच्या संभाव्य युतीचं काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

गणेशोत्सवाचं निमंत्रण द्यायला गेले असतील : याविषयी शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांना विचारलं असता ते म्हणाले, “राज ठाकरे यांचा स्वभाव पाहता, ते स्वतःच याबद्दल परखडपणे आणि स्पष्ट बोलतील. मुख्यमंत्र्यांना भेटणे हा राजकीय अपराध नाही. माझे किंवा उद्धव ठाकरेंचे काही सामाजिक काम असेल, तर आम्हीही मुख्यमंत्र्यांना भेटू शकतो. राज्याचा मुख्यमंत्री एका गटाचा किंवा पक्षाचा नसतो. ते 11 कोटी जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. लवकरच गणेशोत्सव येत आहे. कदाचित राज ठाकरे गणपतीचं आमंत्रण द्यायला गेले असतील”, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊतांनी दिली.

