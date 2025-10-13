ETV Bharat / state

राज ठाकरे महाविकास आघाडीत जाणार? संजय राऊतांच्या विधानानं खळबळ

मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्यातील संभाव्य युतीबरोबरच आता काँग्रेसला सोबत घेण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याचे संकेत राऊत यांनी दिले आहेत.

Raj Thackeray will join Mahavikas Aghadi
राज ठाकरे महाविकास आघाडीत जाणार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 11:06 AM IST

1 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे महाविकास आघाडीत (मविआ) सामील होणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांच्या एका विधानानं या चर्चांना बळ मिळालं आहे. मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्यातील संभाव्य युतीबरोबरच आता काँग्रेसला सोबत घेण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याचे संकेत राऊत यांनी दिले आहेत.

ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा सुरू : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे 5 जुलैला मराठी विजय मेळाव्यात पहिल्यांदा एकत्र आले. तेव्हापासून ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर दोन्ही नेते तब्बल सहा वेळा एकमेकांच्या निवासस्थानी किंवा विविध कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसले. यामुळे आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दोन्ही पक्ष युती करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याचवेळी आता आणखी एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. ही युती केवळ मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यापुरती मर्यादित न ठेवता मनसेला महाविकास आघाडीसोबत आणण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट भाष्य केलं आहे.

काँग्रेसला सोबत घेण्याची राज ठाकरेंची इच्छा - राऊत : माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी मनसे आणि महाविकास आघाडीच्या संभाव्य मनोमिलनाबाबत सूतोवाच केलं. "राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याची शक्यता असून, शरद पवार यांनाही सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं बोललं जात आहे. पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांचीही अशीच मागणी आहे. यासंदर्भात राज ठाकरे महाविकास आघाडीत सामील होण्यास तयार किंवा इच्छुक आहेत का", असा प्रश्न राऊत यांना विचारण्यात आला. त्यावर राऊत म्हणाले की, “राज ठाकरे यांची स्वतःची इच्छा आहे की, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सोबत घेणं आवश्यक आहे. ही त्यांची भूमिका आहे. या राज्यात प्रत्येक पक्षाचं एक स्थान आहे. शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि डाव्या पक्षांचंही. काँग्रेस हा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. कोणतेही निर्णय घेताना शिष्टमंडळात काँग्रेसचा समावेश असणं गरजेचं आहे, ही आमची आणि राज ठाकरे यांचीही भूमिका आहे,” असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय.

SANJAY RAUT RAJ THACKERAY UDDHAV THACKERAY महाविकास आघाडी MAHAVIKAS AGHADI

